Деградация Байдена приведет к ядерной войне

Пользователи Сети активно обсуждают новый ролик с президентом США Джо Байденом. Журналист Гия Саралидзе рассказал «360» о том, что кроется за смешным поведением главы США.

Видео стремительно набирает просмотры и комментарии. Причем комментарии такие, достаточно веселые. Речь идет о ролике, где президент США Джо Байден оказался в дурацкой ситуации. Во время приема все люди, которые находились на этом приеме, побежали жать руку Бараку Обаме — экс-президенту Штатов — и оставили Джо Байдена буквально одного. И в этот момент он напоминал такого старичка, который не очень понимает, где он находится, что происходит и как он здесь оказался. И по этому поводу все очень шутят.

Кстати, Трамп совсем недавно во время выступления перед своими поклонниками и сторонниками сказал о том, что Штаты находятся в самом опасном с 1945 года положении. И в этот момент во главе страны стоит человек, который не понимает, что происходит. Не понимает, что делать, и не понимает, где он находится. Это практически цитата Трампа. И это, надо сказать, очень серьезно обсуждается. Особенно в консервативных кругах США.

На самом деле, я бы ушел от легкого тона по этому поводу. Джо Байден — политик заслуженный. Он находится в элите американской политики уже давно. И опыт в политике у него, особенно в кризисных ситуациях, достаточно серьезный.

Глядя на то, что происходит сейчас с Джо Байденом и его окружением, невозможно не заметить деградацию политического класса. Это происходит не только в Америке. Особенно это касается дипломатического корпуса. Когда мы говорим об этой деградации, речь идет об ответственности за свои действия.

Я тут недавно видел старое выступление американского бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока. Ему 92 года, но он невероятно бодрый человек, сохранивший ясность ума. Так вот. Он выступал на СNN. Во-первых, он подверг сомнению заявления украинской стороны и происходящем в Буче. Во-вторых, он сказал, что США сейчас меньше всего нужен враг, который по ядерному потенциалу сопоставим со Штатами. Имея в виду, конечно же, Россию.

И что вы думаете, эта запись эфира просто исчезла! Ее просто нет на сайте CNN. Это то мнение, которое сейчас не нужно. Это при том, что оно абсолютно взвешенное, а Джека Мэтлока назвать сторонником России или Советского Союза ну точно нельзя. Они просто не хотят видеть реальность. И это самое страшное — что дипломаты, политики США стали говорить о ядерной войне как о само собой разумеющемся. Это, с их точки зрения, действительно может произойти. И ответственности за эти слова я не вижу.