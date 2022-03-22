Цены на бумагу в России могли завысить искусственно. Дефицита не будет

В России резко подорожала бумага. Одной из причин этого явления могут быть санкции и уход иностранных компаний. Однако специалисты подозревают, что рост цен подстегнули производители и ретейл, которые стараются заработать, раздувая панику. Ведь российское бумажное производство вполне способно удовлетворить спрос всей страны.

Рост цен

Во многих регионах России сообщают о дефиците и резком подорожании бумаги. К примеру, раньше стандартная пачка на 500 листов формата А4 стоила до 300 рублей. Теперь на многих маркетплейсах упаковку офисной бумаги А4 Svetocopy продают за 1200 рублей, а «Снегурочка» обойдется в 3291 рубль. На некоторых сайтах даже меняют бумагу на сахар, сообщил Oboz.info.

Источник фото: телеканал «360»

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов посоветовал россиянам не предаваться панике. Одна американская компания приостановила работу в РФ, прекратился импорт товара из Финляндии и Австрии, отметил он. Все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают как и прежде. Кроме того, 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, закупают в Узбекистане, написало РИА «Новости».

В Минпромторге РФ пообещали, что поставки бумаги стабилизируются в течение недели. В ведомстве рассказали, что после введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли решение для производства.

Для проведения единых и обязательных государственных экзаменов бумаги тоже хватит. В официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ заверили, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя — первые с апреля по июль, вторые — с марта по июль. Это же подтвердил и Рособрнадзор. Незначительную нехватку бумаги в нескольких регионах восполнят в ближайшее время.

Проблемы назревали давно

В ноябре прошлого года издатели книг и газет уже жаловались властям на резкий рост цен на бумагу. Производителей обвинили в том, что они начали ориентироваться на экспорт, а для внутренних партнеров бумагу варят значительно реже. Однако на комбинатах с этой претензией не согласились, заверив, что, напротив, увеличили продажи на внутренний рынок.

Гендиректор типографского комплекса «Девиз» Олег Киселев рассказал, что кризис в отрасли начался еще в конце лета 2021 года и затронул не только Россию. Закрылось несколько крупных бумажных производств в Скандинавии, начался рост цен на газ, а это сильно повлияло на себестоимость изготовления бумаги. Осенью 2021 года иностранные поставщики трижды повышали цены, написал сайт kp.ru.

По словам Киселева, нынешние цены в магазинах — это спекулятивный интерес конкретных продавцов, нежели реальный ответ на ситуацию. В феврале 2022-го кризис бумаги только усугубился, и сейчас дефицит испытывает весь мир. Однако в России есть свое производство газетной и офсетной бумаги. Кроме того, страна изготавливает и отечественную мелованную белую бумагу, добавил он.

Бумажный ажиотаж

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов рассказал «360», что поводом для подорожания стали проблемы с поставками реагентов. Кроме того, цену накручивают по всей цепочке продаж от поставщика к конечному прилавку. Аналитик сравнил эту ситуацию с сахаром, который исчез с прилавков многих российских магазинов.

«Одно дело — сама по себе бумага, а другое — цены на нее. Это не связано с иностранными поставщиками, этот ажиотаж, созданный не то чтобы искусственно, но в интересах продавцов и производителей», — выразил уверенность Адамидов.

Вследствие санкций в России приостановила работу компания International Paper, которая производила бумагу в Светогорске. Пока неясно, насколько это трагично для всего бумажного производства. Однако есть инструменты некоего принуждения вплоть до национализации, напомнил независимый аналитик. Кроме того, разрешено не соблюдать патентные права недружественных стран.

«Это как раз будет тест серьезности намерений, которые были озвучены с нашей стороны в ходе взаимных санкций. Потому что одно дело — сказать, а другое дело — пойти на некоторые шаги, после которых могут прекратить сотрудничество. Вот как раз и увидим, потому что у нас во многих [сферах] такие вещи могут случиться. Это и полупроводниковое сотрудничество, где мы поставляем необходимые ингредиенты для полупроводников, и металлы, и урановое топливо, и прочее», — отметил аналитик.

По его словам, разрыв этих цепочек — достаточно ответственное решение, поэтому и тянут с ним до последнего. Бизнес не стремится разрывать эти связи, потому что пострадают все. Сейчас в каждой отрасли все устроено так, что два-три небольших монополиста могут заблокировать всю работу. Поэтому санкционный разрыв никому не выгоден, объяснил он.

«Честно говоря, не знаю, когда мы сможем миновать „бумажный кризис“. Но его не стоит рассматривать отдельно, все зависит от общей ситуации: насколько быстро закончится история с Украиной, насколько дальше удастся договориться об отмене санкций и насколько глубокой будет эта отмена. Промышленность отреагирует в течение полугода-года, не раньше», — сказал Дмитрий Адамидов.

Дефицита не будет

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев отметил, что серьезной экономической причины для подорожания бумажной продукции нет. Больше похоже на то, что на фоне общей нервозности, ослабления рубля и неадекватных личностей, скупающих сахар, торговые сети и поставщики решили получить сверхприбыль и подняли цены, пояснил «360» эксперт.

«Мало кто помнит, но году в 1992-1993 было очень много фирм, которые так и назывались — „Купи-продай“. Они занимались посредничеством, причем именно на товарном рынке, и смысл был просто задрать цены. Учитывая, что тогда была ажиотажная обстановка, брали что угодно и по любой цене. Поэтому, скорее всего, нет никакой реальной экономической подоплеки», — сказал Разуваев.

По его словам, не стоит верить спекулянтам — цены скоро стабилизируются. Предприятиям России вполне хватит мощности, чтобы обслуживать всю страну. Кроме того, могут помочь партнеры из Евразийского экономического союза. То есть остаться без бумажной продукции россиянам не грозит, заверил эксперт.