Дефицита алкоголя ждать не придется. Но параллельный импорт может привести к появлению контрафакта

Производители вина в России спрогнозировали подорожание своей продукции на 10-15% из-за сложностей с логистикой и затрат на производство бутылок. Дефицита зарубежного алкоголя не будет, но эксперты не исключают, что цены увеличатся в среднем на 40%. Подорожает в том числе на импортное спиртное. Однако при укреплении курса рубля стоимость вновь пойдет вниз.

Российские виноделы спрогнозировали подорожание отечественного вина на 15%. На стоимость алкоголя влияют сложности с логистикой и увеличенные затраты на производство самих бутылок. Виноделы испытывают трудности с поставкой пробок из Португалии и Испании, а также сталкиваются с подорожанием вспомогательных материалов, написал РБК.

Стоимость стеклянной бутылки выросла на 20%. Тару поставляют производители из России, но для изготовления требуются импортные составляющие. Эксперты отметили, что почти на каждом этапе производства отечественные виноделы зависят от импортной продукции. Производители вин начали заменять зарубежные комплектующие отечественными.

При этом некоторые производители алкоголя ушли из России. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group сообщила, что прекратила свою работу. Свою деятельность приостановили или ограничили британская Diageo, которая производит виски Johnnie Walker, White Horse, Brown-Forman, производящая Jack Daniel’s и водку Finlandia.

Новые цены на алкоголь

Некоторая часть алкогольной продукции в магазинах может подорожать. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз объяснил, что подорожание точно не затронет водку, поскольку почти вся она производится в России. Высокие цены не коснутся и коньяка, большая часть которого отечественная.

Я бы сказал, что подорожает импортное пиво на 40-50%. Однако мы не знаем, насколько будет изменен курс доллара. В любом случае цены не должны подняться более чем на 35-40% Вадим Дробиз.

По его словам, дефицита алкоголя не будет, поскольку запасы спиртного на месяцы есть. Через несколько месяцев наладят логистику новой продукции, но по более высоким ценам.

«Продукция ушедших компаний просто пойдет через третьи страны. Прямых поставок не будет, но есть операторы и дистрибьюторы», — объяснил Дробиз.

Возможен и более оптимистичный прогноз относительно цен на алкоголь. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал «360», что последнюю неделю идет не повышение, а снижение цен как на отечественные, так и на импортные продукты. Это в первую очередь связано с повышением курса рубля.

Крупнейшие российские дистрибьюторы алкогольных напитков — Ladoga, Simple Group и Luding Group — заявили о снижении отпускных цен на напитки на фоне укрепления рубля. С 1 апреля Simple Group планирует снизить цены на большую часть продукции на 10-15%. В середине марта компания повышала свои цены, написал ТАСС.

Появление контрафакта

Не исключено, что введение параллельного импорта приведет к появлению контрафакта на полках. По словам Косарева, теперь алкоголь можно подделывать не только в промзонах и гаражах, но и на более высоком уровне.

«Без всяких сомнений, когда отменяются принципы контроля оригинальности происхождения, есть риск контрафактных поставок», — отметил эксперт.

Иного мнения придерживается руководитель «ЦИФРРА». Даже при обеднении потребителей, добавил Дробиз, они будут продолжать пить легальный алкоголь. Те же, кто привык к контрафакту, продолжат его потреблять.

«Может случиться так, что часть среднего класса перейдет в нижнюю его часть, но они все равно останутся в легальном рынке. Возможно, поменяют какие-то бренды, но ничего страшного», — заключил эксперт.