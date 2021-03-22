ЮНЕСКО опасается, что примерно через 10 лет мир столкнется с дефицитом водных ресурсов. К 2030 году нехватка может составить 40%. Это вполне реальный сценарий, учитывая, что недостаток воды наблюдается уже сейчас.

Будущий дефицит

Пандемия сделала более очевидной проблему глобального дефицита водных ресурсов. Населению некоторых стран не хватало самого простого — пресной воды. Сегодня более двух миллиардов человек не имеют прямого доступа к ней, говорится в докладе, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

Авторы доклада полагают, что в современном мире прилагается слишком мало усилий для сохранения водных ресурсов. В связи с этим ЮНЕСКО предлагает разработать модель, в которой учитывалась бы не только рыночная стоимость, но и потенциальные выгоды от распространения воды.

В 2019 году проблемы тоже были. Институт мировых ресурсов тогда сделал доклад, где писал, что почти четверть населения мира, проживающая в 17 странах, испытывает чрезвычайно высокий дефицит воды. Экстремальным этот показатель был в Катаре, Израиле, Ливане, Иране, Иордании, Ливии, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сан-Марино, Бахрейне, Индии, Пакистане, Туркменистане, Омане, Ботсване, Эритрее.

Работа с водными ресурсами

Специалист по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с «360» назвал факторы, которые могут привести к еще большему дефициту водных ресурсов. С одной стороны, это бесконтрольный рост населения, а с другой — пренебрежительное отношение к водным ресурсам. Люди не заботятся о воде, об очистке сточных вод, о состоянии водных объектов.

У нас [в России] глобального дефицита такого нет, у нас много водных ресурсов. В той же Организации Объединенных Наций удельное количество водных ресурсов на человека больше, чем те нормы санитарные, которые они выпускают. Там есть санитарная норма — 1,7 тысячи метров кубических всех водных ресурсов в год на человека. У нас в России — порядка 30 с чем-то [тысяч] Михаил Болгов.

Все же в некоторых регионах России даже сейчас существуют сложности. Например, в Крыму, на Кубани и еще некоторых южных регионах. Там дефицит водных ресурсов связан с продолжительной засухой. Но все может измениться, так как иногда на смену маловодью приходит многоводье.

В последний год в Бразилии существует проблема маловодья, хотя раньше этот регион имел достаточное количество осадков. В случае глобального дефицита пострадают также Ближний Восток и Центральная Азия. Там традиционно был дефицит водных ресурсов, но проблема обострится.

Предотвратить дефицит возможно, но для этого нужно создавать проекты по использованию поверхностных и подземных вод, переходить на водосберегающие технологии, разрабатывать менее водоемкие культуры. Однако для этого нужны работающие экономические механизмы.

«Конечно, если мы начнем реализовывать какие-то планы по улучшению очистных сооружений, все это потребует инвестиций. За счет чего? Единственный путь — переложить это на тариф. Кто будет платить — это основная проблема сейчас. Никаких водных фондов, государство все деньги сливает в бюджет. Все водные налоги, которые идут с народа, идут в бюджет и распределяются», — сказал Болгов.

Бессильный человек

Директор Научно-исследовательского гидрогеологического центра «Гидронедра» Владимир Чуксин в разговоре с «360» обратил внимание еще на одну причину дефицита водных ресурсов. Это изменение климата.

Мы замечаем практически безводное лето, маловодные зимы, хотя эта зима была исключением. Для таких сельскохозяйственных районов, как юг России, это убийственно, когда будет дефицит. Это будет дефицит поверхностного стока и связанных с ним подземных вод. Здесь климатические факторы превалируют Владимир Чуксин.

По словам Чуксина, дефицит будет особенно заметен в южных странах, которые уже испытывают проблемы: север Африки, Ближний Восток, Средняя Азия.

Собеседник «360» предположил, что бороться с природой невозможно. Человек не может изменить течение Гольфстрима, из-за которого произойдет изменение климата. Вмешаться в техногенные факторы человек может, а проблему дефицита воды, если она будет связан с природными явлениями, решить не получится.