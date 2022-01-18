Дефицит еды в США сравнили с СССР 1980-х. Американцы паникуют из-за пустых полок, а политики винят Байдена

Нехватка продуктов в США усугубляется. Новый «омикрон»-штамм коронавируса, растущие затраты на доставку и нехватка рабочей силы истощают запасы продовольствия на полках магазинов по всей территории страны. В соцсетях американцы публикуют фото пустых полок и холодильников, а некоторым пользователям происходящее в магазинах напомнило «что-то из Советского Союза в конце 1980-х годов». «360» попытался разобраться, что сейчас творится в американских магазинах.

«Омикрон», нехватка сотрудников и высокий спрос

Проблему нехватки продуктов в магазинах США связали с высоким спросом среди американцев, растущими затратами на доставку, а также с нехваткой рабочей силы, которая вызвана распространением нового штамма коронавируса «омикрон», отметило агентство Reuters. Американцы публикуют в социальных сетях фотографии пустых полок в магазинах.

«Я говорила ожидать массовых нарушений в январе/феврале. Мы прошли менее 1/3 пути. Уже есть нехватка продуктов (15% на складе) из-за штамма „омикрон“ и нарушения цепочки поставок, а также аптеки, вынуждены закрываться из-за нехватки персонала».

Сейчас производители скоропортящихся продуктов на Западном побережье платят почти втрое больше, чем до пандемии, за доставку таких продуктов, как салат и ягоды. Гендиректор Owyhee Produce Шей Майерс, отметил, что его компания откладывает отгрузку лука розничным дистрибьюторам до момента снижения транспортных расходов.

Перебои с транспортом за последние три недели вызваны нехваткой водителей грузовиков и недавними штормами, блокирующими шоссе, отметил он. Все это привело к повышению транспортных расходов для производителей фруктов и овощей. При этом цены уже были повышены из-за пандемии.

«Дефицит в продуктовых магазинах вернулся».

Гендиректор Albertsons (ACI.N) Вивек Санкаран ожидает, что сеть супермаркетов столкнется с новыми проблемами в цепочке поставок в течение следующих четырех-шести недель.

В соцсетях американцы жалуются на пустые полки. По данным агентства, в магазине Meijer в Индианаполисе не осталось курицы, а в магазине Publix в Палм-Бич (Флорида) закончились туалетные принадлежности и средства домашней гигиены. Некоторые пользователи называют происходящее «запланированным геноцидом» и сравнивают ситуацию в магазинах США с чем-то «из Советского Союза 1980-х годов».

«Как выглядит запланированный геноцид! Продуктовые магазины по всей Америке теперь напоминают что-то из Советского Союза 1980-х годов, поскольку нехватка основных продуктов питания становится тревожно очевидной».

Ситуация, как ожидается, не станет лучше еще как минимум несколько недель, предполагает вице-президент по коммуникациям и исследованиям Ассоциации потребительских брендов Кэти Денис. Главное причиной такого положения она называет нехватку сотрудников.

В индустрии потребительских товаров, по ее словам, не хватает порядка 120 тысяч рабочих, Национальная ассоциация бакалейщиков заявила, что многие из ее членов продуктовых магазинов работают с менее чем 50% своей рабочей силы.

«Трудно ходить за продуктами, когда полки наполовину пусты или пусты».

Американские ритейлеры сейчас сталкиваются с дефицитом продуктов питания, напитков, а также бытовых чистящих средств и средств личной гигиены примерно на 12% по сравнению с 7-10% в обычное время.

Более остро проблема стоит с продуктами питания, где уровень запасов составляет 15%.

«COVID, плохая погода, проблемы с цепочками поставок равны пустым продуктовым полкам».

Американцы запасаются продовольствием, на фоне распространение «омикрона». За последние пять месяцев спрос на некоторые категории продуктов был таким же или даже выше, чем в марте 2020 года.

Ухудшению ситуации также поспособствовали недавние снежные бури, которые обрушились на некоторые районы Штатов. Они на несколько часов остановили движение транспорта вдоль Восточного побережья.

Пустые полки и политика

Не только простые американцы размещают в соцсетях фото пустых полок в магазинах. Ситуацию не обошли стороной и политики. В американском сегменте Twitter даже появился хештег BareShelvesBiden (Пустые полки Байден). Его используют республиканцы, публикуя снимки пустых полок в магазинах.

Одним из разместивших такой хештег стал лидер республиканцев и представитель 23-го округа Калифорнии в Палате представителей Кевин Маккарти. «Полки вашего продуктового магазина пусты? Ответ на фото. Демократическая политика ведет Америку назад», — написал он в посте.

Бывший генеральный прокурор Невады, кандидат в сенат США Адам Лаксальт написал на своей странице, что после почти года пребывания в должности президента США единственное, чего добился Джо Байден, — это пустые полки и пустые обещания. Свой пост он также сопроводил хештегом BareShelvesBiden.

«Фотографии пустых полок в продуктовых магазинах по всей долине Лас-Вегаса на этой неделе благодаря #BareShelvesBiden. После почти года пребывания в должности единственное, чего добился Джо Байден, — это пустые полки и пустые обещания».

Подобный пост разместила на своей странице и политик от Республиканской партии Кэт Каммак.

«Пустые полки в продуктовых магазинах по всей стране становятся все более распространенным явлением. Это BareShelvesBiden за работой», — подписала Каммак размещенные ею фотографии.