Дефицит бензина добрался до Сибири. Скачки цен затронут лишь бизнесменов

Дефицит бензина, начавшийся в Хабаровском крае, перешел сначала на Иркутскую область, затем на Забайкальский край и Бурятию. Теперь он добрался до Сибири. Там на ряде АЗС уже приостанавливали продажи из-за нехватки топлива. Местные нефтетрейдеры обратились за помощью к властям. При этом рядовым потребителям опасаться скачка цен не стоит, уверены специалисты.

Заправки по всей Сибири работают с колес, не успевая выгружать закупленное на бирже топливо. Все это происходит на фоне роста цен на оптовом рынке. С начала года стоимость бензина увеличилась на 15–17%. При этом розничный ценник практически не изменился.

Из-за этого участники рынка боятся закрытия независимых АЗС, отметили в «Коммерсанте». Ведь перекос спроса и предложения на бензин растет в первую очередь на бирже. Однако он толкает вверх розничные цены, отметила президент компании «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.

«На базисах сбытовых структур основного поставщика топлива в Новосибирской области „Газпромнефть — региональные продажи“ наблюдается ограничение отгрузок предоплаченного товара. По товару, купленному на биржевых торгах, сроки отгрузки увеличиваются сверх установленного нормативного срока в 30 дней», — заявили нефтетрейдеры.

По данным Росстата, в Сибирском федеральном округе топливо марки АИ-95 в конце декабря прошлого года в среднем стоило 44,45 рубля за литр, АИ-92 — 41,48 рубля. При этом в начале февраля этого года цена несколько выросла — до 45,54 и 42,48 рубля соответственно.

Однако опасаться существенного скачка цен на нефть рядовым потребителям не стоит. Об этом в разговоре с «360» рассказал Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Когда мы говорим о подорожании, это не значит, что подорожание происходит на АЗС. Оно происходит в основном на оптовом рынке. На АЗС компании сдерживают цены, потому что на них давит ФАС. Потребитель зачастую не ощущает сильного возрастания цены, которое происходит на оптовом рынке. Страдают независимые компании. Проблема на уровне бизнеса Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Он отметил, что проблема доходит до потребителя в случае серьезного дефицита. То есть если бензина совсем нет, то и на АЗС его нельзя будет приобрести ни за какие деньги.

Причины дефицита

Сейчас идет цепная реакция, пояснил собеседник «360». Дело в том, что одним из методов борьбы с дефицитом топлива на Дальнем Востоке было понижение тарифов на перевозку нефти по железной дороге. Это делалось для того, чтобы с запада, так сказать, подтянуть новые объемы и закрыть тот дефицит, который возник на Дальнем Востоке.

«Там еще проблема была в том, что как только дефицит возник, сразу народ начал закупать впрок. Поэтому если раньше, грубо говоря, заливали 20 литров, то теперь — полный бак, еще и канистры, потому что появился такой страх, что топлива дальше не будет. Поэтому спрос на Дальнем Востоке на самом деле возрос из-за этой истории», — отметил Юшков.

Второй способ, которым рассчитывали обеспечить регион топливом, — увеличение объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) самого Дальнего Востока.

«Они отрапортовали, что возобновляют нормальную работу, больше производят. Поэтому потихоньку регион должен выходить на самообеспечение. Так он не должен оттягивать объемы из Сибири», — добавил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Стоит исключить возможность махинаций

Поэтому постепенно все должно нормализоваться. Для этого, правда, государство должно четко контролировать, сколько идет переработка на каждом НПЗ. Если происходит остановка, нужно знать почему.

Может быть, нефтяники просто пытаются надавить на правительство, чтобы изменить параметры налогового маневра? Очень странно, мы видим остановку разных НПЗ по различным причинам, в разных регионах. Неужели сразу у всех какие-то поломки, или все вот разом решили на профилактические работы перейти? Поэтому государству, чтобы избежать подобных историй с дефицитом, надо смотреть, как работают НПЗ Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Если НПЗ останавливаются или перестают выпускать продукцию, если меньше отгружают топлива, важно знать, почему это происходит. Стоит выяснить, нет ли искусственной причины для сокращения производства.

«В идеале ситуация наладилась бы, если бы вмешался президент, именно на стороне потребителя. Сказал бы, что главное — это объемы. Давайте, гоните объемы, чтобы не было дефицита и такого роста на оптовом рынке. Тогда компании безоговорочно послушали бы президента. А так нефтяники зачастую позволяют себе поторговаться с правительством за подобные вещи: мы увеличиваем объем производства, но вы дайте нам нормальные условия работы в плане налогового маневра», — пояснил собеседник «360».

Дело в том, что нефтяники оказываются в заложниках у так называемого налогового маневра. Это реформа, которая с 1 января каждый год понижает экспортные пошлины и повышает налог на добычу полезных ископаемых, как пояснил Юшков.

«Получается, что каждый год нефть для НПЗ дорожает, а государство, чтобы бензин не дорожал, выплачивает нефтяникам компенсацию, чтобы те сдерживали рост цен. Нефтяники каждый год недовольны размером этой компенсации и пытаются выторговать ее для себя побольше. В рамках этого начинается давление на правительство, заложниками которого становятся потребители», — заключил эксперт.