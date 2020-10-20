Вертолет с гендиректором резиденции Деда Мороза разбился под Вологдой. Главное

В реку Сухона в Вологодской области упал вертолет. На нем летел гендиректор компании АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Он осматривал новый зимний туристический маршрут, когда произошла авария. Все находившиеся в вертолете погибли, предварительная причина — ошибка пилота.

Бывший заместитель губернатора Вологодской области и генеральный директор вотчины Деда Мороза в Великом Устюге погиб в авиакрушении. Мужчина летел с инвестором проекта, президентом вертолетной фирмы «Аэросоюз» Сергеем Мозером на новом летательном аппарате компании.

Васильев хотел осмотреть новый зимний туристический маршрут на Новый Уренгой. Над рекой Сухона недалеко от деревни Бобровское Нюксенского района вертолет задел лопастью винта линию электропередачи, из-за чего и произошла авария.

Сообщение о крушении четырехместного вертолета марки Robinson R44 компании «Аэросоюз» поступило в 12:10. Судно упало в воду, двигаясь по маршруту Вологда — Великий Устюг. Пока из реки достали тело только одного мужчины. Погибшими считают пилота и всех пассажиров — по некоторым данным, помимо Васильева и Мозера там могли находиться еще два человека. Поиски остальных продолжат 21 октября.

«Сегодня в 19:30 в связи с наступлением темного времени суток, в соответствии с регламентом, поисково-спасательная операция в Нюксенском районе приостановлена», — сообщили в региональном МЧС.

К поискам привлекут семь водолазов — из ПСП «Шексна» МЧС России и аварийно-спасательной службы Вологодской области.

Источник фото: МЧС Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил гибель Олега Васильева.

«Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение», — написал Кувшинников.

Заместитель Васильева подтвердил в разговоре с «360», что в вертолете были и сотрудники инвестора. Спасатели уже обнаружили документы женщины, по данным издания «Подъем» это была Анна Шевцова, сотрудница компании по развитию летных маршрутов к вотчине Деда Мороза. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на месте крушения нашли документы четырех человек.

По данным МЧС, после аварии от электроэнергии отключили три населенных пункта. Когда сеть восстановят, пока неизвестно. На месте работают МЧС и Следственный комитет, вертолет собираются отбуксовать к берегу. Для увеличения сил и средств на место направили аэромобильную группировку регионального ГУ МЧС России. В общей сложности на месте работали 90 человек и 29 единиц техники.

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что начала проверку после крушения вертолета. В пресс-службе генпрокуратуры России отметили, что Вологодская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с трагедией.