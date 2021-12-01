Дед Мороз на заказ. Как выбрать артистов для поздравлений в ковидное время

Заказ Деда Мороза домой к семье в этом году становится особенно актуальным — новогодние представления обычно проходят в театрах, куда теперь взрослым нужны QR-коды. «360» расспросил профессионалов и составил пошаговую инструкцию к тому, как правильно выбрать Деда Мороза для приглашения домой. И хотя основной совет — обращаться в агентства, эти правила сработают и для самостоятельного поиска, если подойти к нему с умом.

Время Деда Мороза

В большинстве регионов на детских новогодних спектаклях и праздниках взрослые смогут побывать только после предъявления сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Те же требования предъявляют и родители, вызывая сказочных персонажей на дом для поздравлений детей.

Есть и гарантированный способ поздравить ребенка — можно заказать Деда Мороза в компании, занимающейся промышленным альпинизмом. Новогодний волшебник эффектно постучит в окно и вручит ребенку подарок. В Москве это обойдется родителям от шести тысяч рублей.

Цена Деда Мороза по объявлению

Интернет уже пестрит предложениями от Дедов Морозов и Снегурочек на любой вкус и кошелек. На площадках, публикующих бесплатные объявления, цена на визит бородатого старика с посохом начинается от одной тысячи рублей за 15-минутное поздравление и вручение подарка ребенку. Все артисты утверждают, что у них есть сертификат о вакцинации.

Среди авторов объявлений не только частники, купившие костюм на Aliexpress, но и группы студентов театральных вызов, артистов ДК и ветеранов самодеятельности.

Чем ближе 31 декабря, тем выше цены: в новогодний вечер получасовой визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется уже около 10 тысяч рублей.

Цена Деда Мороза от агентства

Руководитель ивент-агентства «КнязевЪ», член совета Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев рассказал «360», что прежде всего оценивается количество персонажей и длительность поздравления. К выбранному времени прибавляется дорога: довольно часто артистов приглашают за пределы города в частные резиденции.

«Таким образом расценки такие: за одного персонажа три тысячи рублей в час, если заказчик находится далеко, то прибавляется около 500-1000 рублей на дорогу. Разумеется, дают скидки на приглашения группы актеров. Наличие сценария у артистов обязательно, с заказчиками заранее обсуждается, какие подарки будут дарить и в какие игры играть», — сказал Сергей Князев.

По его словам, агентствам, которые присылают своих персонажей на праздник, не так важно, сколько детей поздравлять. Поэтому родители могут скооперироваться и разделить выплату гонорара. Другое дело, если ребята будут разного возраста: дошкольники, ученики начальной и средней школы.

«Разумеется, придется доплачивать, ведь это разные конкурсы, разные поздравления, даже разное обращение к детям. Поэтому тут формируются такие команды актеров, которые способны работать одновременно с несколькими возрастными группами, чтобы им всем было интересно и весело», — уточнил руководитель ивент-агентства.

По словам Сергея Князева, в этой сфере работают профессионалы: если родители обращаются в агентства, они получают качественные услуги, причем не только в Москве и Петербурге, но и в других городах. А вот при выборе Деда Мороза и Снегурочки по частному объявлению риски остаются.

Как выбрать Деда Мороза

1. Получить отзывы

Основатель и генеральный директор ивент-агентства BigJack Николай Андреев рассказал «360», что при выборе Деда Мороза или Снегурочки родителям стоит ознакомиться с отзывами. Можно найти Деда Мороза на сайте бесплатных объявлений или у агрегаторов, но тогда заказчик не будет знать, кто конкретно будет у него выступать.

«А ведь это вопрос довольно интимный — кого звать к себе домой. Поэтому лучше, если у Деда Мороза будет рекомендация от знакомого человека, а не просто наштампованные отзывы в интернете. Это может оказаться важнее любых справок», — отметил Николай Андреев.

Он уточнил, что заказ праздника в московских агентствах стартует от 15 тысяч рублей до плюс бесконечности.

2. Проверить QR-код

Сергей Князев рассказал, что в нынешней непростой санитарно-эпидемиологической ситуации большинство родителей не подпустят к своему ребенку Деда Мороза и Снегурочку без QR-кода о вакцинации или свежего ПЦР-теста.

«Причем сейчас уже и ПЦР-тесты не воспринимаются родителями, тем более когда приглашают артистов к группе детей. Все это обговаривается заранее, при заказе, и актеры об этом знают», — сказал Сергей Князев.

3. Уточнить образование

Важно узнать, какое образование у приходящих артистов. Наиболее востребованы учителя начальных классов и воспитатели детских садов, что и понятно — они-то точно смогут найти общий язык с малышами и не напугают их. Лишь в третью очередь хотят видеть актеров ТЮЗов и студентов театральных училищ.

«Это тенденция прослеживается примерно с 2010 года — практически все родители, которые приглашают на дом Деда Мороза, Снегурочку и других сказочных персонажей, через агентства уточняют их образование», — рассказал Сергей Князев.

4. Попросить фото и видео

Перед тем, как сделать свой выбор, стоит попросить фотографии и видеозапись актеров в костюмах и гриме. По словам Сергей Князева, большинство родителей заботятся о том, чтобы дети как можно дольше верили в Деда Мороза и Снегурочку. Поэтому очень важно, как именно выглядит артист в образе.

«Видя, например, худенького студента с тонким голоском в костюме Дедушки Мороза, понятно, что сразу отказ. Профессиональные агентства, как правило, приглашают на эту роль актеров, которые могут голосом и всей своей фигурой продемонстрировать Деда Мороза», — пояснил Сергей Князева.

Впрочем, те же правила могут сработать и для частных объявлений. Главное, выбирать с умом и осторожностью, не переводить деньги через незнакомые сайты, чтобы встреча с мошенниками не испортила праздник.