Дебют мечты. Как 42-летний водитель ледового комбайна стал звездой НХЛ

В матче НХЛ в воротах «Каролины» играл 42-летний заливщик льда Дэвид Эйрз. Его команда победила, а сам мужчина стал героем штата. «360» узнал, как столь поздний дебют принес такой успех и вспомнил похожие случаи.

Еще вчера ты водил машину для заливки льда, а сегодня сам вышел на матч регулярного чемпионата НХЛ — такая история случилась с 42-летним канадцем Дэвидом Эйрзом. Звучит фантастически, однако такое, хоть и крайне редко, но случается.

Дело в том, что команды могут нанимать так называемых «экстренных вратарей». На эту должность берут не профессиональных хоккеистов, а простых парней, которые в свободное время пылят в какой-нибудь любительской лиге. Экстренным вратарем может стать кто угодно, каких-то выдающихся навыков для этого не требуется — лишь бы стоял на коньках и умел держать клюшку. Все равно сыграть со звездами он сможет только при форс-мажорных обстоятельствах.

Дебют Дэвида Эйрза

Именно такие обстоятельства случились вчера у команды «Каролина Харрикейнз» в гостевом матче с «Торонто Мэйпл Лифс». В самом начале встречи травмировался вратарь Джеймс Раймер, а в середине второго периода выбыл сменивший его Петр Мразек. Поэтому «Каролине» пришлось срочно вызывать на лед Дэвида Эйрза — водителя ледового комбайна на стадионе в Торонто, который просто пришел на стадион посмотреть хоккей.

Сам Эйрз последний раз играл в хоккей в 2015 году — это были целых восемь матчей в любительской лиге. Кроме того, 15 лет назад он перенес трансплантацию почки, в результате чего ему вообще противопоказаны регулярные тренировки и игры. Тем не менее, в феврале этого года Дэвид уже числился экстренным вратарем в АХЛ — лиге, где выступают фарм-клубы для основных команд НХЛ. Но кто же знал, что меньше чем через месяц ему доведется на целых полтора периода стать вратарем для команды сильнейшей хоккейной лиги планеты?

Эйрз вышел на лед, став самым старым дебютантом в истории НХЛ. Тем самым он уже доказал, что исполнить мечту никогда не поздно. И если бы даже он пропустил десять шайб, едва ли кто-то бы его за это осудил. Но Эйрз не подвел команду. Когда он вступил в игру, «Каролина» выигрывала со счетом 3:1, а вскоре после его выхода нападающий гостей Тейво Теравайнен забросил и четвертую шайбу.

Во втором периоде Эйрз, не успевший даже толком размяться, все-таки заставил зрителей понервничать, пропустив две шайбы и позволив сопернику сократить отставание до минимума. Однако на третий период вратарь-любитель вышел максимально собранным и больше не пропустил ни одного гола, отразив целых семь бросков.

В итоге «Каролина» победила со счетом 6:3, а Эйрз стал главной звездой матча. Да что там матча — в один вечер работяга из Торонто прославился на всю Северную Америку, заставив поклонников хоккея на время забыть даже про бомбардирские подвиги Овечкина. Губернатор Северной Каролины уже выразил готовность присвоить Эйрзу звание почетного гражданина штата.

Партнеры по команде долго чествовали героя в раздевалке.

Кстати, за «Каролину» играет и наш соотечественник, россиянин Андрей Свечников. Разумеется, нападающий тоже не остался в стороне и поздравил неожиданного коллегу.

Часто ли играют экстренные вратари?

Разумеется, далеко не каждый день сразу два вратаря получают травмы по ходу матча. Если выбывает хотя бы один, то у экстренного вратаря есть шанс попасть на скамейку запасных, посидеть рядом со звездами и получить на память свитер клуба со своей фамилией. И уже это считается успехом для экстренного вратаря. Но если вдруг ему удастся еще и сыграть бок о бок с настоящими хоккеистами, которых он еще вчера видел только по телевизору — это настоящее чудо.

Первым таким вратарем стал в 2016 году Хорхе Алвес — по иронии судьбы, он тоже сыграл за «Каролину». Он работал экипировщиком клуба и вышел на семь секунд в концовке матча с «Тампа-Бэй». Это был такой подарок от тренера. Правда, в игру Алвес вступить не успел, но зато вошел в историю и получил незабываемые эмоции.

В 2018 году за «Чикаго Блэкхокс» сыграл 36-летний бухгалтер Скотт Фостер. Да и как сыграл! Вышел на лед аж на целых 14 минут и отстоял на ноль в матче с «Виннипег Джетс». Это при том, что последний раз до этого Фостер играл в далеком 2006 году за студенческую команду.

И вот третьим экстренным вратарем, принявшим полноценное участие в матче НХЛ, стал вчерашний герой Дэвид Эйрз. Эта история вполне могла бы стать сюжетом для фильма. Тем более, в Америке любят снимать кино про простых людей, которые становятся звездами хоккея. — можно вспомнить, например, фильм «Вышибала».

Но самое прекрасное в ней то, что НХЛ таким образом снова показала: хоккей — это игра для всех. Это не только звезды, зарабатывающие миллионы, но и простые заливщики льда, бухгалтеры и экипировщики, которые могут абсолютно на равных играть с профессионалами. И абсолютно любой хоккейный болельщик может однажды стать звездой. Может быть, поэтому в Америке так любят этот вид спорта?

КХЛ стоит взять это на заметку и тоже ввести должность экстренного вратаря — глядишь, и у нашего хоккея появится много поклонников.