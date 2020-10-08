Дебаты кандидатов в вице-президенты США. Главное

В США начались дебаты кандидатов в вице-президенты США. Майк Пенс представляет республиканцев, Камала Харрис — демократов. Дебаты проходят в штате Юта.

Первой темой обсуждения стал коронавирус в США. Демократка объявила администрацию Дональда Трампа в том, что она не справилась с эпидемией.

«Это величайший провал», — сказала Харрис.

Однако от вопроса, собирается ли кандидат в президенты Джо Байден вводить карантин, она уклонилась, хоть и отметила, что у демократов хотя бы есть план выхода из ситуации, в отличае от Трампа и его команды.

«Пенс, в свою очередь, заявил, что Трамп принял меры своевременно, закрыв въезд из КНР, и тем самым „купил бесценное время для величайшей мобилизации со Второй мировой войны“», — цитирует ее оппонента Майка Пенса РИА «Новости».

СМИ пишут, что эти дебаты начались более спокойно и уважительно. Оппоненты выговорили по две минуты, не перебивая друг друга, но в итоге все равно скатились к перебиваниям.

Модератору Сьюзан Пейдж постоянно приходится прерывать то одного, то другого и передавать слово оппоненту. Впрочем оба кандидата перестали слушать модератора и игнорируют ее вопросы.

Камала Харрис сообщила, что готова поставить прививку от коронавируса, если ей посоветуют врачи, но не Трамп. Пенс на это ответил призывом «не играть в политику и не играть жизнями людей».

Налоговый камень преткновения

От коронавируса они перешли к обсуждению налогов, которые якобы не выплатил Трамп. Харрис обвинила президента в непрозрачности и задалась вопросом, кто является бенефициаром его долговых обязательств на 400 миллионов долларов.

Пенс парировал — он напомнил, что благодаря бизнесу семьи Трампа было создано множество рабочих мест, глава государства до того, как занял свой пост облегчил жизнь работникам и заодно заплатил «десятки миллионов долларов» налогов.

В климате не сошлись

«Климат меняется. Вопрос — в чем причина и что с этим делать», — заявил Пенс, отметив, что Трамп тут целиком на стороне науки. Он обвинил демократов в навязывании американцам «новой зеленой сделки», которая грозит запретом добычи полезных ископаемых.

Также он добавил, что и ураганов в США не больше, чем 100 лет назад, так что Трамп тут явно не при чем.

Представительница демократов на это заявила, что ее кандидат в президенты не собирается запрещать добычу углеводородов методом фрэкинга, а станет создавать рабочие места.

Она проигнорировала очередной вопрос модератора — будет ли при Байдене реализована масштабная экологическая реформа — «новая зеленая сделка» — или нет.

Ранее она сама высказывалась за реформу, но Байден был против инициативы. Но благодаря Байдену, пообещала Харрис, к 2050 году будут достигнуты «нулевые выбросы», что поможет бороться с «экзистенциальной угрозой» изменения климата.

Российское дело

Харрис обвинила Трампа в доверии к Владимиру Путину. Она считает, что он больше верит российскому лидеру, чем американской разведке по вопросу о «российском вмешательстве».

Она также пригрозила России ответом за награды за головы американских солдат в Афганистане. Информация об этом ранее появилась в американских СМИ, но так и не была подкреплена доказательствами. Байден с этим разберется, сказала демократка.

Судебная система

Майк Пенс решил надавить на конкурентку — он заявил, что она намерена набить Верховный суд США демократами, добавив дополнительные кресла. Он несколько требовал ответ на этот вопрос, но так и не получил ответа.