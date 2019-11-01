Первые игроки уже оценили детище Хидэо Кодзимы — новую игру Death Stranding. Создатель Metal Gear Solid, которого в народе называют гением, удивил геймеров и оставил легкое недоверие к собственному прозвищу. Критики согласились, что Death Stranding является игрой иного типа, но впечатление испортила некая «скука» и «пустой открытый мир».

Журналисты игровых изданий остались довольны новинкой — средняя оценка на Metacritic составила 84 балла, а на OpenCritic — 83. Конечно, не следует принимать решение о покупке игры только на основании отзывов об игре, ведь вкусы разные. Однако игрожуры объяснили, в чем заключаются проблемы геймплея, и определили главные слабые стороны продукта.

За 40-70 часов (столько требуется для прохождения игры) критики поняли, что Death Stranding продвинул жанр — action с открытым миром. Еще специалисты сделали важное замечание: никто, кроме Кодзимы, не смог бы разработать эту игру. Ведь вставить элемент QTE (Quick Time Event, заключающийся в совершении действий вашего персонажа в нужный момент) в процесс простой ходьбы догадается не каждый.

В России игра выйдет 8 ноября на PlayStation 4. Но перейдем к мнению критиков, которые уже успели оценить геймплей.

На сайте Metacritic игру оценили в 84 балла. Было очень много отзывов, поставивших продукту максимальную оценку — 100 баллов. Среди них Gaming Age, EGM, Daily Star и ряд других.

Молли Паттерсон из EGM начала свой обзор со слов: «Боюсь, у меня плохие новости: Death Stranding — просто видеоигра». Автор вспомнил, что с момента презентации продукта в 2016 году на мероприятии E3 вокруг идеи Кодзимы витала загадка: каждый персонаж представлялся невероятным, элементы сюжета были непостижимы. С каждым новым трейлером концепция игры все больше и больше затягивала и подогревала интерес.

Источник фото: YouTube/PlayStation/Death Stranding — Launch Trailer | PS4

«Главная загадка Death Stranding не в тех элементах, которые нам показывали более трех лет, а в том, что люди об этом думают. Даже от человека, известного спорными проектами формата „люби их или ненавидь“, эта игра может стать самой неоднозначной, которую когда-либо создали. Для меня это был незабываемый опыт. Death Stranding вынуждает уважать Хидэо Кодзиму за то, что он убедил инвестировать миллионы в игру, в которой мужчина доставляет посылки голограммам», — написал Паттерсон.

Автор Daily Star Джордан Оломан поставил игре пять баллов из пяти.

«Death Stranding — уникальная многобюдженая игра, в которую мне доводилось играть. Это социально ориентированный укол изобретательных идей в жанр, который выживал лишь за счет лени и грубости. Эта перспективная формула полна сочувствия и киношного влияния, актеров и мира невероятных масштабов. Залипательный геймплей стягивает это все вместе и создает опыт, определяющий понятие игр на консоль», — поделился Оломан.

Источник фото: YouTube/PlayStation/Death Stranding — Launch Trailer | PS4

Редактор сайта IGN поставил на Metacritic оценку 68 из 100. Это не самый низкий балл, но так как издание довольно авторитетное, то его мнение можно учитывать.

«Death Stranding не смогла достичь баланса между высокими амбициями и бесконечной изобретательностью. Это захватывающий мир, полный сверхъестественной научной фантастики, которым можно наслаждаться на размашистой и зрелищной карте. Жаль, что все это „оседлало“ геймплей, который пытается адекватно реализовать этот „вес“ на протяжении всего путешествия. В какой-то степени мне понравилась Death Stranding, вот только я не полюбил ее», — поделился автор.

Источник фото: YouTube/PlayStation/Death Stranding — Launch Trailer | PS4

Самое негативное впечатление осталось у автора журнала Stevivor Стива Райта. Он назвал игру «мусором».

«Death Stranding — безнадежный кусок мусора, который должен служить предупреждением издателям, которые дают карт-бланш для создания „искусства“», — посчитал автор.