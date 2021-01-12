Школьник из Петербурга пытался умереть, как в аниме. Японские мультики опять стали главным злом?

Школьник пытался покончить с собой в Петербурге. Его друзья считают, что он подражал аниме «Тетрадь смерти», потому что перед попыткой самоубийства надел цветной галстук. Японские мультфильмы в России довольно давно пытаются запретить, считая, что они становятся причиной детских самоубийств. Но так ли это?

Попытка самоубийства

ЧП произошло в школе № 640 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. На перемене шестиклассник попытался совершить самоубийство. Перед этим он надел красный галстук.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи — в больницу его доставили в тяжелом состоянии.

По словам одноклассников пострадавшего, он увлекался аниме «Тетрадь смерти» и якобы просил родителей купить ему галстук, как у главного героя Ягами Лайта, передает сайт kp.ru. По словам одного из учащихся школы, пострадавший попыткой самоубийства хотел повторить сцену из «Тетради смерти».

В середине декабря 2020 года прокуратура Петербурга захотела снова запретить японские культовые комиксы «Тетрадь смерти», которые, согласно опросу 2007 года министерства культуры Японии, занимают 10 место среди лучшей манги всех времен, напомнил сайт «78.ru». В суд даже поступило заявление от ведомства. 20 января Колпинский районный суд рассмотрит иск прокуратуры.

«„Тетрадь смерти“ — о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей», — говорится в иске ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, IT и связи, депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский уже заявил, что не нужно винить в произошедшем только японские мультики, передает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Произошедшее в Петербурге может лишний раз напомнить россиянам о давней «войне» страны с японскими мультиками. Уже много лет периодически разные ведомства и деятели говорят о пагубном влиянии аниме на умы детей, что японская анимация якобы склоняет их к суициду. Но с чего все началось?

Когда аниме стало «злом»?

Мнения об опасности аниме складываются из-за историй детей, жизни которых начинают анализировать после совершенной ошибки или смерти. Например, если ребенок был фанатом аниме и совершил суицид, то его родители, а потом и ведомства начинают вбрасывать информацию, что все якобы произошло из-за увлечения подростка.

Например, специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования в рамках иска прокуратуры об «опасности» японской мультипликации изучили десятки ссылок, ведущих на аниме-сайты, и посчитали, что подобные мультики «романтизируют смерть». И это, по мнению специалистов, является фактором риска суицидального поведения.

В 2019 году Роскомнадзор начал блокировать аниме-сайты. В июне пропал сайт AniDuB — один из крупнейших тематических. Администрация ресурса уверяла, что блокировки мультиков это не что иное, как «разменная монета в борьбе со всем аниме-движением России».

Масла в огонь в 2018 году подлила статья РИА «Новости» под названием «„Те же группы смерти“. Детей подсаживают на аниме и склоняют к суициду». В материале автор утверждал, что «аниме-культ стал одним из основных способов манипуляции детьми в Сети». Якобы через мультики подросткам называют суицидальные мысли, настраивают против родителей и склоняют к гомосексуализму.

В статье приводились истории детей, которые увлекались аниме и не слушались родителей. Вместо диалога с семьей они делились проблемами в тематических группах. Одну девочку якобы заставляли воплощать суицидальные мотивы, а мальчик из-за непонимания со стороны родственников решил самостоятельно переехать в Москву, но его поймали. Никто из этих детей из-за увлечения аниме не покончил с собой.

Смертельные случаи

Однако смертельные случаи среди ребят, увлекающихся аниме, бывали. Об интересах детей в основном говорили родители. Например, в 2017 году сразу две 14-летние девочки из Москвы совершили самоубийство. Подруги состояли в группах для любителей аниме в соцсетях. Мать одной из них уверена, что именно аниме-группы подтолкнули дочь к суициду.

В статье Life, рассказывающей об этих случаях, высказался генеральный директор центра «Спасение детей от киберпреступлений» Сергей Пестов. Он утверждал, что в догадках матери о причинах смерти девочек из-за аниме есть смысл. По его мнению, многие аниме-группы тесно сотрудничают с группами суицидальной тематики.

В 2012 году с собой покончил 14-летний мальчик. Это, по неподтвержденным данным, был первый случай в России. Тогда некий Лев (имя изменено), по мнению друзей, увидел эпизод аниме «Наруто», где умирает его любимый персонаж. После этого у Льва якобы появилась мысль о суициде, писал Life. Якобы умершего персонажа Лев считал «родным братом».

Еще один случай произошел в 2013 году с 15-летней жительницей Екатеринбурга. Сайт kр.ru писал, что девочка выпала из окна 13 этажа, посмотрев «Тетрадь смерти». Школьница оставила предсмертную записку, в которой говорилось: «Я не смогу приспособиться к этой жизни». Ее отец — ветеран Афгана — тоже винил в произошедшем именно «Тетрадь смерти». Доказательств, что именно этот мультик стал причиной смерти девочки, нет.