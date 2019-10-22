Инсульт или судицид? Главное о загадочной смерти дочери иранского посла

В Москве погибла 28-летняя Арефех — дочь иранского посла Мехди Санаи. Настоящая причина смерти неизвестна, но есть две версии: официальная, на которой настаивает дипмиссия Ирана, и неофициальная, которая выглядит все более правдоподобно. Где истина?

Инфаркт или инсульт?

Сначала в посольстве Ирана вовсе не признавали факта гибели дочери посла, но когда в интернете начала распространятся информация о возможных причинах смерти Арефех, официальный комментарий все же появился.

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«К сожалению, она вчера умерла по причине инсульта. Она утром просто не проснулась», — сказал пресс-атташе посольства Ирана в Москве Масуд Афшар.

В Twitter посольства также появилась официальная запись с датой смерти — 22 октября — и соболезнованиями семье погибшей. Ранее СМИ со ссылкой на дипломатическую миссию Ирана в России сообщали о том, что причиной смерти девушки стал сердечный приступ.

Опровергнутое самоубийство

Российские СМИ тем не менее считают, что причиной смерти стало самоубийство. РИА ФАН опубликовало сообщение о том, что люди видели, как человек выпал из окна частного дома, в котором жила Арефех Санаи. Подтвердить, была ли это Арефех, никто не смог.

Тело молодой девушки нашел случайный прохожий во дворе дома в Подсосенском переулке, где и жила Арефех. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь. «Я увидел, что рядом с домом что-то лежит, похожее на человека. Молодая женщина была одета по-домашнему, в джинсах и легкой кофточке, без обуви. Она лежала на асфальте лицом вниз, рядом с машиной. Около головы была кровь. Еще заметил, что у машины помята стойка, думаю, девушка сначала задела ее», — рассказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с предполагаемого места гибели Арефех — видны следы крови на асфальте, вмятина на машине. Однако когда видео было снято, ни полиции, ни криминалистов на месте обнаружения трупа не было, никаких следов того, что место происшествия было отмечено, нет. Хотя на одной из ранних видеозаписей можно увидеть, что внутренний двор здания оцеплен, а внутри работают сотрудники полиции.

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Версия с самоубийством набирает обороты — «Интерфакс» утверждает, что это действительно было самоубийство, ссылаясь на информированный источник, однако агентство отмечает, что «не располагает официальным подтверждением данной информации».

«Комсомольская правда» передает, что Арефех еще в Иране наблюдалась у психолога и на протяжении десяти лет принимала успокоительные, но к российским специалистам не обращалась. Эту информацию пока никто не подтвердил. Многие предполагают, что на здоровье девушки могли сказаться и частые переезды — в последнее время она жила на две страны, в последний раз была в Иране четыре месяца назад.

До того, как в 2013 году отец Арефех стал чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России, девушка жила в Иране, Казахстане, где также работал Мехди Санаи, а также жила и училась в Великобритании.