Главные инфекции лета. Россиян повсюду поджидают ротовирусы и даже холера

Уже почти середина мая, а это значит, что совсем скоро наступят по-настоящему теплые деньки. Многие россияне отправятся спасаться от жары к водоемам, чтобы провести время с семьей или друзьями. Однако в таком безобидном отдыхе кроется далеко серьезная опасность, ведь в воде содержатся много различных инфекций, которые способны нанести вред здоровью человека. «360» спросил доктора биологических наук, профессора и главного научного сотрудника Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, чего стоит бояться и как избежать заражения.

Вирусов в водоемах очень много

На самом деле в водоемах очень много разнообразных вирусов. В частности, это вирусы из группы энтеровирусы, которые попадают в сточные воды и довольно долго находятся в живом состоянии.

«Когда купаются люди, то случайно вода попадает в рот, может возникнуть энтеровирусная инфекция. Симптомов много. От кишечных расстройств до коньюктивитов, головной боли. Но это не смертельные заболевания, достаточно неприятные, но проходящие», — сообщил Чумаков.

Также есть ротовирусная инфекция, которая сопровождается обильными поносами, она тоже способна проникать через водоемы, при купании. Также нельзя забывать и бактериальные инфекции, в частности дизентерию.

Инфекция может прийти со стороны Украины

Существует вероятность заразиться вирусом холеры, хотя ее нет в массовом распространении в России, но в связи с последними событиями на Украине врачи заговорили о про нее.

На Украине были обнаружены биолаборатории с возбудителями холеры, так что вполне могут возникать и такие вспышки. Неизвестно, с какой целью там они были, ведь это заболевание тоже распространяется через водоемы Петр Чумаков

Профессор уточнил, что особенная обеспокоенность санитарных служб кроется именно в отношении холеры.

«Ее главные проявления это обезвоживающие поносы, способные привести быстро человека к смерти», — заключил врач.

Купайтесь только в разрешенных местах

Купаться нужно только в тех местах, где это разрешено. Иногда встречается такое, что выше места купания идет сброс канализации от жилых домов, что чревато заражением.

«Вообще желательно не увлекаться купанием в неизвестных водоемах. Река ниже по течению от городов может подхватить много всякой заразы, лучше не разрешать купаться в непроверенных водоемах», — напомнил Чумаков.

При первых симптомах заболевания лучше посетить врача

Профессор напоминает, что лучше сразу идти к врачу, если есть какое-то недомогание. Потому что неизвестно, какой будет динамика распространения заболевания, так что помочь оперативно и грамотно сможет лишь специалист.

«Трудно разделить симптомы на опасные и не опасные. При любом их появлении лучше обратиться к врачу. Трудно распознать, какая динамика развития будет», — сказал он.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов сообщил News.ru, симптоматика у инфекций отличается, но человеку неизбежно надо будет обратиться за помощью.

Собаки вне опасности

При этом не стоит переживать по поводу возможного заражения своего домашнего питомца на выгуле. Чумаков сообщил, что четвероногие друзья человека весьма устойчивы к кишечным инфекциям из-за повышенной кислотной среды в своем желудке. Но бдительность терять все равно не стоит!