«Даже деды ходят со свастикой». Политолог рассказал о нацификации Украины

Киевский режим достаточно долго обрабатывал население Украины и пропагандировал ненависть к русским, особенно в последние восемь лет. Об этом в эфире «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

На Украине давно нагнетали русофобию. С 2014 года пропаганда национализма заработала на полную. Это сказалось даже на пожилых украинцах, выросших при Советском Союзе, отметил политолог.

«Мне люди передают, говорят, даже деды, которые воспитаны в старой советской закалке, выказывают свою ненависть, ходят там со штыками, со свастикой. Это чисто пропаганда, это переформатирует сознание людей, которые лет 50 прожили в советское время, а потом вот стали ненавистниками „москалей“», — сказал Михайлов.

В русофобскую пропаганду на Украине вкладывались огромные деньги, подчеркнул специалист. Помимо этого, людей долгое время запугивали. И чтобы не было этой боязни, люди должны знать, что они под защитой.

«Чтобы люди видели, что мы пришли надолго, мы поможем им спастись, мы их не бросим, не придут обратно нацики. Это же за столько лет так людей запугать, так людей зомбировать», — отметил он.

Ранее «360» рассказал, как по украинскому телевидению россиянам угрожают пытками.