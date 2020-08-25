Девять человек пострадали в ссоре двух семей в Ингушетии. Битва за вакантную должность или давняя вражда?
Что случилось
Днем 25 августа в станице Нестеровской, расположенной в Сунженском районе Республики Ингушетия, произошла массовая драка. Чтобы пресечь потасовку, правоохранительным органам пришлось стрелять в воздух, пишет РИА «Новости».
По данным пресс-службы местного МВД, в результате стычки пострадали девять человек. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в Сунженскую городскую больницу.
По данным РЕН ТВ, пострадали минимум десять человек. При этом три из них получили огнестрельные ранения, а еще семеро доставлены с колото-резаными ранами.
Вместе с тем, по информации РИА «Новости», конфликт на этом не закончился. Драка продолжилась в Сунже, куда в больницу доставили пострадавших. По данным ТАСС, там во время драки между родственниками раненых пострадали еще три человека.
Видео начала конфликта опубликовали в социальных сетях очевидцы.
В чем причина
По данным некоторых СМИ, причиной конфликта послужила должность в местной администрации селения Нестеровское. Якобы главы двух семей не смогли договориться, кому она будет принадлежать, и в ход пошли кулаки и оружие. Однако позднее эту версию опровергли.
«Ничего подобного нет. Вообще все это произошло не у нас, а на окраине соседнего селения Берд-Юрт», —рассказал РИА «Новости» глава администрации населенного пункта Осман Чакиев.
По предварительной версии МВД по Республике Ингушетия, столкновение возникло на почве давней вражды между семьями.
«Днем 25 августа в станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — сказано в сообщении.
Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
«МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие», — говорится в обращении полиции.