Девять человек пострадали в ссоре двух семей в Ингушетии. Битва за вакантную должность или давняя вражда?

В Ингушетии произошел вооруженный конфликт между гражданами. В результате пострадали девять человек — трое из них были доставлены с пулевыми ранениями. Подробности произошедшего и возможные причины конфликта — в материале «360».

Что случилось

Днем 25 августа в станице Нестеровской, расположенной в Сунженском районе Республики Ингушетия, произошла массовая драка. Чтобы пресечь потасовку, правоохранительным органам пришлось стрелять в воздух, пишет РИА «Новости».

По данным пресс-службы местного МВД, в результате стычки пострадали девять человек. Их с ранениями различной степени тяжести доставили в Сунженскую городскую больницу.

По данным РЕН ТВ, пострадали минимум десять человек. При этом три из них получили огнестрельные ранения, а еще семеро доставлены с колото-резаными ранами.

Вместе с тем, по информации РИА «Новости», конфликт на этом не закончился. Драка продолжилась в Сунже, куда в больницу доставили пострадавших. По данным ТАСС, там во время драки между родственниками раненых пострадали еще три человека.

Видео начала конфликта опубликовали в социальных сетях очевидцы.

В чем причина

По данным некоторых СМИ, причиной конфликта послужила должность в местной администрации селения Нестеровское. Якобы главы двух семей не смогли договориться, кому она будет принадлежать, и в ход пошли кулаки и оружие. Однако позднее эту версию опровергли.

«Ничего подобного нет. Вообще все это произошло не у нас, а на окраине соседнего селения Берд-Юрт», —рассказал РИА «Новости» глава администрации населенного пункта Осман Чакиев.

По предварительной версии МВД по Республике Ингушетия, столкновение возникло на почве давней вражды между семьями.

«Днем 25 августа в станице Нестеровской, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия», — сказано в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

«МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие», — говорится в обращении полиции.