Давить на Россию не позволим. Главное из интервью Сергея Лаврова

Россия не хочет войн, но не позволит игнорировать свои интересы. Если же США введет новые санкции против России, то это станет равносильно разрыву отношений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью ведущим изданиям — вот главное.

О Минских соглашениях

Во время интервью часто затрагивался вопрос ДНР и ЛНР. Лавров напомнил, что Россия придерживается Минских соглашений. А в них прописан пункт о предоставлении особого статуса ДНР и ЛНР.

На встрече в Женеве президент США Джо Байден сам заявлял, что хочет помочь выполнить Минские соглашения и, в частности, помочь предоставить Донбассу автономный статус.

«Если они заставят Киев, то мы будем удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», — рассказал Лавров.

При этом европейские страны часто обвиняют Россию в невыполнении Минских договоренностей. Однако из заявлений неясно, что конкретно из пунктов соглашений должна выполнить Россия.

Россия не хочет войны

В ходе интервью Лавров заявил, что Россия не хочет войн, но и не позволит грубо наступать на собственные интересы.

Переговоры с США и НАТО еще не завершены, но пока что от американской стороны получены ответы на второстепенные вопросы. В частности, регулирование ракет средней и меньшей дальности, а также предложение об отводе учений подальше от границ обеих сторон и согласование предельных дистанций для сближения самолетов и боевых кораблей.

Если же попытки договориться об обеспечении взаимоприемлемых принципов безопасности в Европе не дадут результатов, то тогда придется ответные принимать меры.

По словам Лаврова, эти конструктивные предложения были заимствованы у России, но они уже дают хотя бы какой-то результат. Пока что главным для России остаются концептуальные основы европейской безопасности.

Отношения с США

Глава МИД рассказал, что принятие США новых санкций в отношении России, в числе которых отключение России от экономических систем, будет означать разрыв отношений.

По словам Лаврова, еще со времен президентства Барака Обамы начался кризис между США и Россией относительно работы дипломатов двух стран. Сейчас же удалось договориться с госсекретарем США Энтони Блинкеном о нормализации ситуации. Российская сторона предлагает обнулить предыдущие решения.

Министр также напомнил, что главная цель США — не забота о судьбе Украины, а нагнетание напряженности вокруг России. По словам Лаврова, агрессивная и циничная риторика США даже пугает Украину.

Лавров отметил, что позиции США основаны на фальшивых доводах и перевирании фактов. А Россия основывается на том, под чем подписались многие.

«Здесь я не вижу возможности для компромиссов. О чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают?» — заметил Лавров.

Союзное государство

В интервью Сергей Лавров затронул и вопросы интеграции России и Белоруссии. Он напомнил, что осенью прошлого года страны одобрили 28 программ. Уже сейчас делаются шаги к консолидации экономики, и завершатся они через два-три года.

Россия и Белоруссия начали выравнивать права граждан двух стран, но в некоторых областях до сих пор остаются нерешенные вопросы.