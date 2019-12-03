Украинку призвали «давить на дискриминацию» во Франции. Там учитель посчитал ее дочь россиянкой

Большое влияние Евросоюза на Украину все еще не может привить некоторым ее жителям толерантность и избавить от русофобских настроений. Сотрудница посольства во Франции Ирена Карпа — уроженка Украины — пообещала устроить «международный скандал» за то, что в школе ее восьмилетнюю дочь назвали россиянкой. Но самое грустное в этой истории то, как много людей поддержали Карпу.

Украинская писательница, общественный деятель, телеведущая, а с октября 2015 года сотрудница дипмиссии Украины во Франции (занимает пост первого секретаря по вопросам культуры) Ирена Карпа на полном серьезе решила устроить разбирательство из-за того, что учитель отправил ее дочь учиться с россиянами. Ведь для Карпы, а также для ее ребенка, это личное оскорбление, писательница назвала преподавательницу «тупицей, не учившей историю и географию». Ну и пообещала скандал.

Карпа рассказала, что ее восьмилетняя дочь пришла домой в слезах. На вопрос о том, что случилось, девочка спросила у матери, как по-русски сказать «добро пожаловать в Россию». Вопрос показался Карпе странноватым, поэтому она решила разобраться.

Оказалось, что ее дочь Кая в школе должна была участвовать в фильме о глобальном потеплении. Это кино планировали снять в рамках занятия, где учительница итальянского разделила детей по группам. В компании «американцев», члены которой совершенно далеки от культуры США, было уже много детей, поэтому девочку отнесли к россиянам. И любые попытки объяснить учительнице, что она украинка, породили недопонимание. Преподавательница сказала: «Это одно и то же».

Я спокойно объяснила Кае, что ее учительница тупица, [которая] не учила ни историю, ни географию Ирена Карпа.

Карпа пообещала во вторник заглянуть в школу к директору и провести с ним «воспитательную» беседу, а преподавательнице распечатать страницу о войне в Донбассе.

Пост увидели тысячи людей — в основном украинцы. Пользователи в большинстве своем одобрили методы Карпы, пожелав ей удачи в создании напряженной атмосферы во всем мире из-за ситуации с ее дочерью.

«Обязательно напишите, получилось ли переубедить учительницу. Во Франции не так просто учительнице дать п*** (по шапке — прим. ред.). И директор вас так сразу не примет. Успехов вам», — написала одна женщина.

«Хуже слова нет (видимо, речь о том, когда украинца называют русским — прим. ред.). За такое сажать надо», — поделился другой.

«Ну можно так же сказать, что Италия и Германия — одно и то же. Ну а что? Фашизм там общий был и все такое», — сравнил один юзер.

Другой комментатор считает, что школа обязана сначала спросить разрешения у родителей, можно ли детям сниматься в подобных учебных проектах.

А еще одна девушка слишком близко к сердцу восприняла историю: «Вломи им п***. Дави на стыд, дискриминацию и нацизм», — написала она.

Но были и противники идеи Карпы.

Другие были и сами не прочь раздуть международный скандал.

Пока не ясно, к чему приведет этот, казалось бы, незначительный конфликт. Вряд ли он перерастет в международную проблему, но вполне может доставить неудобства сотрудникам школы.