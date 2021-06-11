Дава обиделся на слова о шашлыке, а потом стал его рекламировать. Скандалы часто заканчиваются новыми контрактами

Российские представители шоу-бизнеса готовы монетизировать страдания, разводы и обиды. Давид Манукян (Дава) прорекламировал на своей странице в Instagram шашлык. И все бы ничего, да только недавно на этот шашлык предлагала его пустить Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы, а он сильно на это обижался.

В кампании против Крапивиной Даву поддержал Филипп Киркоров. Артисты обиделись на комментарий продюсера под их фото с «Муз-ТВ». Дава и Киркоров приехали на премию в черном и белом костюмах в окружении накачанных и голых по пояс мужчин. Как истинный блогер, Манукян выложил фото с королем эстрады в Instagram под ручку, словно жених и невеста. Нателла Крапивина написала, что «раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки».

Стерпеть такое не смог ни Филипп Киркоров, ни Давид Манукян. Поп-король записал эмоциональное ответное видео, где высказал свое мнение о Крапивиной в стихотворной форме, а также обвинил Светлану Лободу в плагиате.

Дава отреагировал проще — несколько Stories в Instagram. На Крапивиной он не остановился. Манукян внимательно следил за тем, кто лайкает комментарий Нателлы. Под горячую Stories попала и певица Zivert, которая нажала сердечко под высказыванием о шашлыке. Блогер обвинил ее в лицемерии. Скандал не удался, Юлия Зиверт не стала реагировать на обиды Давы. Судя по Instagram певицы, она занята записью новых песен.

Источник фото: телеканал «360»

Нателла, в отличие от Zivert, не смогла остаться хладнокровной. Она записала обращение к Киркорову, где объяснила, что ее комментарий был направлен не против геев. Он был адресован «бесталанным паразитам», которых поп-король регулярно демонстрирует миру. Также Крапивина заявила, что покидает шоу-бизнес и место продюсера Лободы.

Мясо не пахнет

Всероссийскую славу и 13 миллионов подписчиков в Instаgrаm Давиду Манукяну принесли отношения с Ольгой Бузовой. Расставание с девушкой и дружба с Филиппом Киркоровым вывели его на новый уровень. Блогер стал не просто бывшим Бузовой, а ведущим «Дома-2» и желанным гостем на музыкальных премиях. Научившись у своей девушки монетизировать славу, блогер периодически переходит грани. Например, в мае Дава отправился в Татарстан, чтобы принести соболезнования родственникам жертв казанского стрелка и поддержать пострадавших. Происходящее Манукян снимал и публиковал в личном блоге. Чтобы о его благих делах узнало как можно больше людей, он решил продвинуть публикацию за деньги.

Конфликт с Нателлой Крапивиной не стал исключением. Спустя несколько дней после скандала на странице Давы появилась реклама шашлыка. На этот раз он играл роль чемпиона мира по жарке мяса.

Подписчики сразу увидели в этом отсылку к Нателле Крапивиной. Многие поинтересовались у Манукяна, почему он не с Филиппом, другие пытались узнать, из чего шашлык.

«Я уже подумала, что шашлык из Nutella», — написала одна из подписчиц.

Другие удивились, почему Zivert не стала лайкать рекламный пост блогера. Однако другие пользователи встали на сторону певицы.

«Этот скандалист возомнил себе, что она к нему подходила фотографироваться», — написала пользовательница Instagram.

«У него уже только самолюбование, себя любит, после свадьбы с Филей совсем понесло», — прокомментировал пост с рекламой подписчик.

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Современный девиз российского шоу-бизнеса — заполучить рекламный контракт любой ценой. Главное тут не пропадать из Сети.

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