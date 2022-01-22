Дату войны назначили и готовы «рвать русских голыми руками». ИноСМИ кишат травлей и фейками об «агрессивной» России

Иностранные СМИ стали площадкой для агрессивных высказываний и фейков в адрес «злобной России». Некоторые спикеры не стесняются обвинять РФ в военной агрессии, не предоставляя на то никаких доказательств. Украинские генералы переходят на угрозы, а европейские и американские политики требуют наказать Россию всеми возможными способами. Главное из западной прессы — в материале «360».

«Порвем русских голыми руками»

Генерал-лейтенант украинской армии Александр Павлюк полон решимости противостоять российским войскам в случае войны. В беседе с The Times он заявил, что предполагаемой датой наступления России является 20 февраля, когда закончатся Олимпиада в Пекине и российского-белорусские военные учения, утверждает он.

«Около полумиллиона человек на Украине прошли через войну, многие из них теряли родных и друзей. Они готовы порвать русских голыми руками», — заявил Павлюк.

По словам военного, российская армия отступит, как только понесет первые потери. Для этого украинской разведке необходимо предсказать действия неприятеля и его перемещения. Павлюк сообщил, что воевать намерены не только профессиональные вооруженные силы, но и повстанцы на территориях, где украинская армия будет подавлена.

«Там более сотни тысяч людей в добровольных отрядах. Им раздается оружие, они готовы сражаться», — заявил генерал. Он уверен, что в случае захвата Украины Россия не остановится и пойдет войной на страны Балтии. Причиной сложившейся ситуации Павлюк называет отказ Украины от ядерного оружия.

«Мы до сих пор расплачиваемся за это решение», — заключил военный.

Эшелоны российских военных

Группа исследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что ей стало известно о переброске контингента военной техники и личного состава к границе Украины. Доводы авторов основаны на фотографиях в Сети, где техника едет по железнодорожным путям, иных доказательств у них нет.

«Состав перевозимой техники довольно разнообразен: на платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня „Град“ и „Ураган“. Кроме того, на видео из Новосибирска мы заметили, предположительно, ЗРК „Тор“ или ЗСУ „Шилка“», — говорится в статье.

Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах исследователи сумели разглядеть личный состав, однако точно его численность установить сложно.

Авторы считают, что российская сторона не сможет оправдать такое масштабное перемещение войск лишь учениями.

«Думаю, будет война»

Журналисты Independent посетили Киев и опросили местных жителей о том, что они думают о возможной войне с Россией.

Так, киевлянка Галина Назаренко заявила, что полностью уверена в роковом исходе непростых взаимоотношений стран. Она призналась, что начала нервничать впервые с 2014 года.

«Я думаю, что будет война. Я даже не уверена, что на этот раз это будет именно на востоке. Мы постоянно слышим, что русские размещают все больше и больше солдат, танков в этой приграничной зоне. Мы читаем, что Путин хочет захватить Киев и поставить другое правительство; существуют всевозможные теории», — рассказала Назаренко.

Женщина призналась, что из-за боязни военных действий не улетает с мужем к брату в Варшаву, так как авиационное сообщение в случае войны будет отменено и они останутся вдали от своих детей.

«Поэтому мы откладываем нашу поездку, чтобы посмотреть, что произойдет. Но мы не думаем, что дела пойдут в лучшую сторону», — заключила она.

Минобороны Литвы: Россия может напасть в ближайшие часы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас тоже решил высказаться о «грядущей войне». По его словам, «возможности России применить для конфликта концентрируемые вблизи Украины или в Белоруссии вооруженные силы, раньше измерявшиеся неделями, теперь измеряются часами», пишет Delfi.lt.

Литовский министр не так категоричен в плане даты войны, как украинский генерал. Он не исключает, что нападение России на Украину состоится уже на этой или следующей неделе.

«Ситуация такова, что в районе нашей восточной границы мы скоро получим соседство с Россией в военном смысле. В определенном смысле мы уже его получили», — цитирует Анушаускаса EA Daily.

Он уверяет, что под Гродно (Белоруссия) создана военная база России, границы в районе Литвы «реально патрулирует российская авиация, без белорусского сопровождения».

Арвидас Анушаускас в связи со всеми своими выводами призывает Запад «отклонить ультимативные требования России на дальнейших переговорах».