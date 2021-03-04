Датские СМИ на защите России. Местную газету возмутило приглашение русофоба в качестве эксперта на ТВ

Датскую газету Jyllands-Posten возмутило приглашение русофоба в качестве эксперта на местное телевидение, в передачу о России. Авторы статьи уверены, что так в стране нагнетают антироссийские настроения, а это невыгодно ни самой Дании, ни Западу в целом.

Программа «Клемент вызывает Землю» вышла на втором канале датского телевидения 23 февраля 2021 года. В ней ведущий решил поговорить о России. Эту идею в Jyllands-Posten сочли хорошей, а вот ее реализация, по словам авторов статьи, явно не удалась.

В качестве эксперта в передаче выступил критически настроенный по отношению к Москве журналист и писатель Люк Хардинг. Он известен своей русофобской риторикой и любовью к теориям заговора. «Эксперт» даже написал книгу, темой которой стали предполагаемые связи Дональда Трампа с российской разведкой. При этом многое из написанного весьма сомнительно, отметили в Jyllands-Posten.

В эфире февральской передачи Хардинг категорически не советовал вообще разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным. По словам собеседника Клемента, российский лидер понимает лишь силу и хочет доминировать, подорвав благополучие Запада.

«Два автора этой статьи сходятся во мнениях далеко не во всем — ни по теме России, ни по другим вопросам. Но мы оба хотим призвать к более рациональным и менее истеричным дебатам о России. Из-за предвзятого к ней отношения мы в итоге можем прийти к такой политике, которая навредит нашим собственным естественным интересам», — написали в статье.

Ее авторы отметили, что подобное отношение к Москве может подтолкнуть ее ближе к Китаю, создав предпосылки для возникновения опасного антизападного альянса двух сверхдержав.

«Мы видим лишь негативные и пропитанные идеологией анализы по России, в которых эта страна изображается варварской, угрожающей, неспособной ничего понять и воспринимающей только силу. Такую страну, конечно, нельзя принять в хорошую компанию», — подчеркнули в издании.

«Таких людей хватает»

Таких людей, как Хардинг, в мире хватает. Они делают подобные заявления ради какого-то временного хайпа или же по заказу. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Если честно, ничего о нем не знаю и знать не хочу. Хватает таких людей, которые пытаются построить на этом свою карьеру. Таки люди глупы и не понимают, что обострение отношений с Россией может привести к серьезным последствиям, от которых они сами пострадают. <…> Неизвестно, переживут ли их вообще Вальдемар Гердт депутат бундестага.

По словам собеседника, то, что такие люди получают доступ к телевидению, подходит под общую доктрину нового американского правительства. Оно, уверен Гердт, через все каналы будет пытаться нагнетать обстановку. И такой вброс — один из политических приемов.

«Уверен, что ни Дании, ни Великобритании, ни Германии — никому не выгоден конфликт с Россией. Если бы не было вмешательства третьей стороны, мы бы давно нашли общий язык и дружили. Однако этого очень-очень не хочется нашему заокеанскому другу. Ведь тогда он потеряет элементы давления на эти страны, а чисто политически он этого не хочет и защищает свою позицию якобы мирового полицая из последних сил, чем только может», — заключил депутат.