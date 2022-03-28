Дата Z, «Кинжалы» поразили Байдена, Бил сел. Неделя в фотогалерее

Спецоперация на Украине продолжается: за месяц Россия добилась успехов. Президент США Джо Байден признал неуязвимость гиперзвуковых ракет «Кинжал», но в очередной раз оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина, чего Эммануэль Макрон никогда бы себе не позволил. Об этих и других событиях с 21 по 27 марта — в фотогалерее «360».

Месяц спецоперации

Мы рассказали о главных успехах российской армии за месяц с начала спецоперации на Украине. К 24 марта Вооруженные силы России взяли под контроль Мелитополь, Купянск, Бердянск, Херсон, Волноваху, а также Чернобыльскую, Запорожскую и Каховскую АЭС.

От националистов освободили более 100 населенных пунктов. Уничтожили дамбу в Херсонской области, которая блокировала подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым. Состоялось первое боевое применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» при ударах по украинским военным объектам. Доставили тысячи тонн гумпомощи.

Байден опять наговорил

Джо Байден опять начудил. Сначала президент США заявил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» такая же, как остальные, и отличается только тем, что ее «почти невозможно сбить».

А в ходе визита в Польшу опять позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина, которого назвал «мясником». Кроме того, Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». В Кремле ответили, что это не Байдену решать, а россиянам. В Белом доме заявили, что Байден не имел в виду смену власти.

Арест самолетов

За рубежом из-за санкций арестовали 78 лизинговых самолетов российских авиакомпаний. Министр транспорта заявил, что в Россию они уже не вернутся. Всего в лизинге у было 1367 таких самолетов, из них порядка 800 уже перевели в российский реестр.

Но за рубеж могут летать только 193, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские еще до всех санкционных дел. Эксперты, с которыми пообщался «360», отметили, что куда сложнее обстоит ситуация с запчастями.

Бил в тюрьме

Эдварда Била все-таки приговорили к реальному сроку. Блогеру дали год и два месяца колонии общего режима за ДТП в центре Москвы 1 апреля 2020 года. Мария Артемова, пострадавшая в аварии, комментируя решение суда, заявила «360», что биография сыграла с блогером злую шутку. Но Билу осталось отсидеть около полугода, учитывая ограничение свободы, назначенное во время следствия.

Блогера Эдварда Била приговорили к году колонии. Такой вердикт вынес Тверской суд Москвы.

Утечка «Яндекс.Еды»

Личные данными клиентов «Яндекс.Еды» утекли еще в конце февраля, и в компании это не скрывали. Но на минувшей неделе злоумышленники запустили специальный сайт. Утекшие данные пользователей (имя, телефон, адрес, сумма заказов за полгода, номер домофона, электронная почта), в том виде, как они были указаны клиентом, визуализировали на интерактивной карте.

Роскомнадзор заблокировал сайт, который теперь недоступен даже через VPN. А на «Яндекс.Еду» ведомство составило административный протокол, сервису грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Специалисты по кибербезопасности рассказали «360», как обезопасить себя после крупной утечки.

Добавить в экстремисты

В России запретили и признали экстремистской организацией Meta*, которой принадлежат Facebook** и Instagram***, также запрещенные в РФ. Генпрокуратура подала иск после того, на площадках разрешили призывы к насилию в отношении российских военных и власти. «360» обсудил это дело с юристами.

Обострение в Карабахе

В Нагорном Карабахе опять стало неспокойно. Армения 24 марта заявила, что войска Азербайджана нарушили линию соприкосновения, а перед этим перекрыли газопровод и обстреливали регионы. На следующий день армянский МИД сообщил, что азербайджанцы продолжают наступление в части села Парух Аскеранского района.

А 26 марта уже в Минобороны РФ заявили, что военные Азербайджана зашли в зону ответственности российских миротворцев и нанесли четыре удара с беспилотника Bayraktar по подразделениям непризнанной НКР, власти которой в тот же день ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. После переговоров с РФ Азербайджан отвел войска.

*Meta, материнская компания Facebook, Instagram, WhatsApp — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

**Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

***Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.