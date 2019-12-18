«Даст ответы на все вопросы». Реакция на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

После голливудской премьеры девятой ленты космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в интернете появились первые отзывы зрителей. До 19 декабря, мировой премьеры фильма, официальные рецензии запрещены, но по реакции людей уже можно составить некоторое представление о премьере.

На показе для прессы присутствовали режиссер фильма Джей Джей Абрамс и ведущие актеры — Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Адам Драйвер и Оскар Айзек. Как напомнило издание THR, девятый фильм завершает текущую трилогию о Скайуокере и всю сагу о «Звездных войнах». Джордж Лукас начал ее снимать в 1977 году.

Счастливчики, побывавшие на голливудской премьере, были в своих отзывах многословны, восторженны и не конкретны. Возможно, поэтому прессе, как принято, фильм не показали по избежание спойлеров.

«Это удивительно! Ненавистники „Звездные войны: Последний Джедай“ будут очень довольны».

«Было так много моментов чистого зрительского восторга. В какой-то момент аудитория закричала «да, Джей Джей!» и разразилась аплодисментами. Так было несколько раз. Это самый оригинальный фильм трилогии со времен «оригинальной трилогии».

«Это большое приключение, битвы на световых мечах, на которые я так надеялся. Было несколько моментов, которые, по-моему, оказались лишними. Но все равно, это очень хороший конец трилогии».

«Вот это я теперь будут называть настоящим финалом!»

«Когда люди говорят о „Звездных войнах“, они говорят о своем детстве. Об их лучших воспоминаниях. О людях, которых они любили и делились с ними впечатлениями. „Скайуокер“ возвратил эти чувства. И добавил некоторые другие. Мне очень понравилось».

«Я не слишком удивлен, иногда я чувствовал, что слишком много фансервиса. Но моя непосредственная реакция: боже, я люблю эту франшизу и буду скучать по Скайуокеру».

«Я ошеломлен, удивлен, потрясен и еще раз ошеломлен. Больше всего я счастлив. Спасибо, что пришли еще раз, „Звездные войны“».

«Это все, чего я хотел, потому что такого фильма во франшизе еще не было. Темно и страшно, но многообещающе и красиво. Он заканчивает трилогию, также заканчивая сагу в целом. Я знаю, что я многословен — но я поклоняюсь этому фильму».

«Фильм хорош. Но есть кое-что разочаровывающее. Не отслеживаются некоторые сюжетные линии. Фансервис оказался не на высоте и проигнорировал кое-какие детали. Я в замешательстве».

«Что же, фильм не похож на другие киноленты саги. Он наполнен действием, на самом деле, безостановочным. Но и забит фансервисом. Поклонники „Звездных войн“ — приготовьтесь к холиварам».

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» действительное классное завершение саги. Он даст ответы почти на все вопросы, которые мучили поклонников, и на многие другие. Если вы думаете, что знаете, о чем он, подумайте еще раз».