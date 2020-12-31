В Великобритании прибавилось рыцарей. Титул от Елизаветы II получили чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и лауреат двух премий «Оскар» кинооператор Роджер Дикинс. Высокие звания британская королева традиционно присваивает по итогам года.

Список лауреатов государственных наград опубликовали на правительственном сайте 30 декабря. В нем указаны имена достойнейших, чьи заслуги были отмечены в различных сферах — бизнесе, культуре, здравоохранении, образовании, волонтерстве, спорте и безопасности. Всего в «новогоднем списке» свыше тысячи человек — и знаменитостей, и простых британцев, награжденных за служение обществу.

Сэр Льюис Хэмилтон

Британец Льюис Хэмилтон стал шестым представителем «Формулы 1», который удостоен рыцарского титула. Награду до него вручали пилотам Джекки Стюарту, Стирлингу Моссу и Джеку Брэбхэму, уточнила «Газета.Ru». Титул также получили основатели команды «Уильямс» Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс.

Хэмилтон по своим победам сравнялся с Михаэлем Шумахером: в ноябре он в седьмой раз стал обладателем звания чемпиона в своей карьере. Оба спортсмена — самые титулованные гонщики в истории чемпионата. Кроме того, британца второй раз подряд назвали спортсменом года по версии «Би-би-си».

Льюис Хэмилтон родился в графстве Хартфордшир в январе 1985 года. В 2008 году спортсмена сделали Членом ордена Британской империи. Такой класс награды считается низшим, но после ее вручения человек со временем может претендовать на титул Рыцаря Британской империи (OBE). Иногда эту высокую награду вручают сразу.

Вместе с ним рыцарем сделали дважды лауреата премии «Оскар» кинооператора Роджера Дикинса. Награду он получил за вклад в развитие киноиндустрии в 2020 году. Он снимал «Побег из Шоушенка», «Скайфол» и «Бегущий по лезвию 2049».

Кавалеры и офицеры 2020 года

Кавалерами ордена Британской империи сделали чемпионов мира по футболу 1966 года в составе английской сборной Джимми Гривза и Рона Флауэрса. Аналогичное звание присудили певцу и диджею Крейгу Дэвиду.

Офицером ордена стал актер Тоби Джонс, известный по фильмам «Разрисованная вуаль» (2006) и «Фрост против Никсона (2008). Его голосом говорил эльф Добби в фильмах про Гарри Поттера. Дамой-командором ордена сделали визажиста Пэт Макграт.

В 2020 году значительная часть наград досталась людям, принимавшим непосредственное участие в борьбе с пандемией COVID-19. Удостоили ее и 106-летнюю волонтера Энн Бейкер. Жительница Солсбери десятилетиями собирала средства в пользу благотворительной организации «Национальное общество защиты детей от жестокого обращения».

Агентство PA подсчитало, что 14% награжденных входят в расовые или этнические меньшинства Великобритании. Еще 4% всех лауреатов 2020 года являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Благородные буквы

Орден Британской империи имеет пять отдельных степеней — GBE, KBE или DBE, CBE, OBE и MBE. Рыцарское звание присваивают только обладателям первых двух степеней, которые получают право добавлять к личному имени приставку «сэр» или «дама». При этом обязательно нужно быть гражданином Великобритании: иностранцев в рыцари не посвящают и титул они не используют. Однако могут получить почетные награды и использовать инициалы ордена после своего имени.

Среди британцев первые представители темнокожей общины появились при Елизавете I, сообщила «Русская служба Би-би-си». Рабами они не были и порой вступали в браки с местными жителями.

Однако талант и влияние этой части британского сообщества начали отмечать не так давно. В том числе и упомянутым орденом. Например, основательницу MOBO Awards Каню Кинг удостоили MBE и CBE за заслуги перед музыкальной индустрией.

В 2019 году за заслуги перед сомалийским обществом в Великобритании и более широкие британо-сомалийские отношения офицером ордена впервые стал Адам Матан.

В 2016 году Мохамед (Мо) Фарах стал рыцарем-бакалавром с правом на приставку сэр к имени за заслуги в атлетике, до этого — в 2012-м — ему присудили степень командора.