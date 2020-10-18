Два года назад пропала участница «ВИА Гры» Дарья Медовая. Экс-супруг сказал о ее смерти, но родные не верят

С сентября 2018 года участница группы «ВИА Гра» Дарья Медовая находится в розыске. Где именно певица, не знает никто, однако ее бывший муж утверждает, что ее уже нет в живых. Многие детали этой истории не может раскрывать даже представитель семьи.

Медовая из «ВИА Гры»

Дарья Медовая (настоящее имя Дарья Кобец) — украинская певица и бывшая участница проекта «ВИА Гра». Она выступала с Дарьей Ростовой и Айной Вильберг в «альтернативной» группе с октября 2013 года, участвовала в записи трех синглов и одного клипа. В марте 2014-го Медовая ушла из проекта, объяснив, что иногда нужно просто «начинать все сначала». Тогда появился ее сольный проект «Мiра Кулум», Медовая выпустила несколько украиноязычных песен, участвовала в благотворительных акциях для детей-сирот.

В течение нескольких лет Медовая была замужем за бизнесменом Александром Швецом. В ноябре 2011 года девушка родила от него дочь. Однако пара развелась. Украинские СМИ писали, что Медовая рассталась с мужчиной из-за его «сексуальной озабоченности». По данным журналистов, певица утверждала, что он применял к ней грубую силу и пагубно влиял на ребенка. Причем новости о сложных отношениях в семье появлялись еще в 2015 году. Тогда СМИ писали, что Медовая «прячет ребенка» от Швеца.

В конце 2014-го девушка собрала дочь и увезла в неизвестном направлении. Только спустя три месяца Швец нашел ребенка в Херсоне, в доме тещи и тестя. Родственники отца к девочке не пускали, даже разговоры по телефону были строго пресечены. Тогда же Медовая утверждала, что Швец якобы развращал дочь, совершая перед ней акты порнографического характера.

Источник фото: Wikipedia/Дарья Медовая

Внезапные пропажи

В ноябре 2017 года появились первые новости от журналистов, что Дарья Медовая вместе с дочкой пропала. Видимо, певица потом нашлась, потому что только в январе 2019 года ее отец Владимир Кобец на своей странице в Facebook написал, что «все лето пытался найти ее своими силами». То есть с дочерью он общался с момента исчезновения в 2017 году, но потом она, видимо, снова исчезла. По его словам, от Швеца в адрес Медовой неоднократно поступали угрозы, а на суде он сказал, что она умерла.

На заседании суда Святошинского района города Киева, который состоялся 26 сентября 2018 года, Александр Швец (бывший муж моей дочери Дарьи) в присутствии представителя исполнительной службы открытым текстом заявил, что моей дочери Дарьи уже нет в живых Владимир Кобец.

Суд в 2018 году был посвящен вопросу, с кем будет жить дочь пары. Самой Медовой на заседании не было. Когда Кобец услышал фразу о смерти дочери, подал заявление в полицию, чтобы ее объявили в розыск. Дочь Медовой и Швеца живет с родным отцом. По словам Кобца, мужчина якобы не давал дедушке и бабушке видеться с ребенком. По данным журналистов, суд вынес решение передать ребенка Швецу, а Медовую обязал выплачивать алименты.

Позиция Швеца

В конце ноября 2017 года Швец писал, что он обычный отец, который с рождения воспитывал дочь.

«Жил, как и все. Был счастлив и занимался привычными делами, как и все вы. Все это было до декабря 2014 года. В декабре в мою жизнь пришла беда. Моя бывшая жена Даша Медовая похитила нашу общую дочь Варю Швец из дома, и за три года я видел дочь дважды. Первый раз — в мае 2015 года года и второй раз — несколько дней назад», — написал Швец.

Мужчина добавил, что в 2015 году получил разрешение от органов опеки на то, чтобы дочь жила с ним. Однако Медовая якобы использовала «коррупционные связи», чтобы ребенка оставили с ней. Он отметил, что дело в 2017 году разбиралось в Европейском суде по правам человека, а он сам за ребенка борется уже три года, то есть с 2014-го.

Потом Швец рассказал, что когда ему удалось встретиться с ребенком, а Медовая об этом узнала, она якобы приехала в Херсон и забрала дочь.

Не хочу описывать, как мама забирала малую, но если есть мера зверству, то, наверное, это один из самых высоких показателей зверства Александр Швец.

Сейчас на странице Швеца в Facebook почти каждый пост про времяпрепровождение с дочерью. Он рассказывает, как они вместе занимаются какими-то делами: то смотрят телевизор, то учат геометрию, то рисуют. Девочка на фотографиях и в видео выглядит вполне счастливой.

Источник фото: Facebook/Саша Швец

Свежие данные

На сегодняшний день о местонахождении Дарьи Медовой ничего не известно. В беседе с «360» представитель Общественной организации «Публичный контроль» подтвердил, что конкретных данных о том, где находится Медовая и что с ней, нет. Он верит, что певица жива, несмотря на слова бывшего мужа в 2018 году.

Конкретики нет, но пути поисков Даши определенные есть. Есть направления, которые прорабатываются, просто времени много потеряно. Есть зацепки, что она жива. Ее тело не нашли. Такой информации (о том, что ее где-то видели на улице — прим.ред.) очень много, но проверить это не представляется возможным Представитель «Публичного контроля».

Отец Даши — Владимир Кобец, обратился за помощью в Общественную организацию «Публичный контроль» и в своем заявлении написал, что к произошедшему с его дочерью, с большой вероятностью, «приложил руку» именно ее бывший муж Александр Швец. Отец убежден, что в семье были большие проблемы со всеми видами насилия — психологическим, физическим, сексуальным и экономическим, а сам Швец — «неадекватный». Даша постоянно жаловалась на супруга и именно по этой причине подала на развод. По мнению отца, органы исполнительной власти были «куплены Швецом».

Представитель ОО «Публичный контроль» отметил, что плотно общается с родителями Медовой. Они, по его словам, уполномочили его представлять интересы родителей в «определенном кругу инстанций» от их имени.

В этой истории очень много личной информации, которую он не может раскрывать. Так же ведутся активные поиски композитора и автора песен Андрея Беляева, который был с Дашей в последний период перед их исчезновением.