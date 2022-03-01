Данные Google можно сохранить в архив. Инструкция для перестраховки

Российские пользователи, вероятно, столкнутся с блокировкой сервисов Google из-за ситуации на Украине. Чтобы перестраховаться, можно сохранить все свои данные в архиве. Специалисты не исключили, что даже блокировку Google Play и электронной почты можно обойти.

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить распространение фейков по ситуации на Украине, которые разместили в контекстной рекламе. Ведомство выявило недостоверную информацию на отдельных российских интернет-ресурсах.

Google заблокировал в Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik. Ранее компания приостановила монетизацию для российских государственных СМИ и удалила сотни каналов из-за ситуации на Украине.

Цифровая копия

Действия как Роскомнадзора, так и самого Google могут поставить вопрос о прекращении работы сервисов компании в России. Но пользователь может подготовиться и сохранить свои данные — для перестраховки можно скачать всю информацию о себе на жесткий диск.

Для этого достаточно зайти в свой аккаунт в Google и выбрать раздел «Данные и конфиденциальность». А в нем — опцию «Скачать данные».

Дальше пользователь может выбрать свои данные из каждого сервиса Google для архивирования. Чтобы не скачивать ненужную информацию, достаточно убрать галочки. Отдельно для «Gооglе Диска» и YouTube можно выбрать формат файлов, в которых сохранятся данные. А у «Gооglе Фото» есть возможность выбрать сохранение фотографий по годам.

Следующий шаг — выбор способа получения данных, типа и размера архива. Пользователи могут получить ссылку на архив в письме или на самом «Gооglе Диске». Еще вариант — через Dropbox отправить ссылку по электронной почте. Для этого пользователю придется дополнительно регистрироваться в сервисе.

Gооglе может загрузить весь архив в Microsoft OneDrive и отправить пользователю на него ссылку. Для этого придется авторизоваться на сайте Microsoft. Последний вариант — запросить архив в сервис Box, но в нем тоже понадобится регистрация.

При загрузке архива пользователь может выбрать как однократный, так и регулярный экспорт. При последнем варианте архив будет создаваться автоматически каждые два месяца.

Из форматов лучше всего выбрать ZIP, поскольку для TGZ понадобится особое программное обеспечение. По умолчанию Gооglе предлагает скачать два гигабайта архива, но этот размер можно увеличить и до 50. В этом случае файл разделят на несколько частей.

После этого пользователь выбирает функцию «Создать экспорт». Google может создавать копию файлов в течение нескольких часов или даже дней. Когда архив будет готов, на почту придет ссылка.

Нюансы блокировки Google

Предсказать точно, будет ли полная блокировка Googlе, пока что нельзя. По мнению автора статей про гаджеты и технологии Артема Багдасарова, тотальное ограничение работы всех сервисов вполне возможно. Китай — как раз пример страны, где площадка заблокирована.

«В Китае сервисы Google заблокированы со стороны государства. Россия вполне может перенять такую практику. Но тут еще сложно сказать, откуда прилетит блокировка — со стороны самой компании или Роскомнадзора», — рассказал Багдасаров.

Однако некоторые настроены более оптимистично. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что сервисы Google будут блокировать не сразу, а постепенно и в какой-то момент будет возможно полное ограничение работы. Муртазин не исключил, что при блокировке Google Plау на операционных системах Android могут перестать работать приложения.

«В случае блокировки никакие сервисы не будут работать, нельзя будет сохранить ни почту, ни другие файлы. Альтернатива Google может возникнуть, но нельзя сказать точно, что она будет работать», — добавил аналитик.

На смартфонах, по словам Артема Багдасарова, вместо Gооgle Play можно воспользоваться APK-файлами (Android Package Kit). Они представляют собой код приложения на Android, с помощью которого можно установить нужную программу.

Те, кто использует Gmail в качестве рабочей или основной электронной почты, могут настроить переадресацию на российские системы, например, Yandex или Mail.