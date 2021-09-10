Дания первой вернулась к жизни без ограничений. Повторить ее успех может любая страна

Дания первой в Европе сняла все ограничения, связанные с коронавирусом. Секрет успеха прост — более 80% населения старше 12 лет полностью вакцинировалось. Особых усилий для этого властям прикладывать не пришлось, поскольку датчане отличаются законопослушностью и доверием государству.

С 10 сентября в Дании перестают действовать все коронавирусные ограничения, что делает ее первой страной Евросоюза, полностью вернувшейся к нормальной жизни. Еще в августе министерство здравоохранения заявило, что ковид больше не считается «заболеванием, критическим для общества». Все из-за высокого числа вакцинированных людей и низкого уровня смертей и пациентов с тяжелой формой коронавируса в стране. Об этом сообщило издание Politico.

Теперь для посещения ресторанов, спортзалов и ночных клубов не нужно будет предъявлять ковид-паспорта. Детей не будут отправлять на карантин, если выяснится, что они контактировали с зараженным коронавирусом. Изоляция будет применятся только к инфицированным. Люди смогут вернуться в офисы, а школы начнут работать в обычном режиме. Ранее власти отменили и масочный режим.

В начале сентября в стране впервые за полтора года открылись клубы, но пускали туда только по ковид-паспортам — то есть тех, кто вакцинировался или переболел ковидом. Теперь туда сможет попасть каждый.

В то же время ограничения по въезду в страну сохраняются. Например, прибывшим из Германии необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. А единственное место, где по-прежнему требуется носить маски, — аэропорт. Минздрав рекомендует людям носить их и при посещении больниц.

Министр здравоохранения Дании подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась, и если ситуация начнет ухудшаться, то правительство без колебаний примет меры.

Причина, по которой Дании удалось добиться успеха в борьбе с ковидом, кроется в людях и вакцинации. Во-первых, у них полностью привились более 80% людей старше 12 лет. Во-вторых, на протяжении всего времени население спокойно реагировало на все ограничения и соблюдало меры безопасности, которые устанавливали власти.

Доверие и осознанность

Правительства многих стран призывали и призывают своих граждан привиться от коронавируса, но далеко не все успешны в этом деле. Точно так же, как не все были успешны в том, чтобы объяснить людям, почему нужен был локдаун и последующие ограничительные меры. Дания в этом смысле отличилась от большинства государств широтой социальной поддержки. Пока в США политические партии спорили по поводу мер, в Дании все поддержали изоляцию. А жители даже не думали о том, чтобы протестовать против новых правил. Более того, они положительно реагировали на действия правительства.

Датчане всегда отличались высоким уровнем доверия к властям и сильным чувством социальной ответственности. Это можно заметить и на других примерах. Например, родители спокойно могут оставить ребенка в коляске у кафе или ресторана, не боясь, что с ним что-то случится.

В других странах Европы доверие к властям в борьбе с коронавирусом значительно ниже.

«Если у вас низкий уровень доверия к другим людям или властям, то потенциально потребуется больше жестких законов для сдерживания коронавируса», — сказал Герт Тингаард, профессор политики в Университете Орхуса.

Путь Дании

Дания была не только первой в снятии коронавирусных ограничений, но и в их наложении. Меры по социальному дистанцированию начались 5 марта 2020 года с рекомендации оставаться дома, а уже 6 марта были отменены все публичные мероприятия. На тот момент в стране средний показатель заражений был менее 10 людей в день.

По мере роста числа выявленных случаев правительство ужесточало меры. Например, 13 марта большинство госслужащих отправили в оплачиваемый отпуск, а средние школы и университеты перешли на дистанционное обучение. На следующий день Дания закрыла границы для международных поездок, а 16 марта закрылись начальные школы и детские сады. К 18 марта правительство запретило собрания более 10 человек и обязало закрыть рестораны, клубы, торговые центры, спортивные сооружения и другие предприятия, связанные с тесным контактом между людьми.

При этом власти никогда не требовали закрытия всех предприятий, не издавали указов об обязательном пребывании дома, не запрещали внутренние поездки по стране и не останавливали работу общественного транспорта. У людей была возможность посещать общественные парки и другие открытые места.

Позже в стране то ужесточали, то ослабляли меры на протяжении всей пандемии. А потом Дания стала одной из первых стран, начавших активно возрождать экономику, запустив систему ковид-паспортов в апреле 2021 года. С тех пор датские рестораны, бары, кинотеатры, тренажерные залы, спортивные стадионы и парикмахерские были открыты для всех, кто мог доказать, что он полностью вакцинирован, имеет отрицательный тест на коронавирус, сделанный менее 72 часов назад, или переболел ковидом в течение последних двух-двенадцати недель.

Когда число вакцинированных в стране перевалило за 70%, а рост заражения оставался низким, власти начали постепенно снимать все оставшиеся ограничения.