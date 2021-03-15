Пандемия сделала прыжки с парашютом опаснее. Разбиться могут даже самые опытные

На соревнованиях в Австралии во время прыжка погиб парашютист. Несмотря на то, что до происшествия спортсмен уже много раз прыгал, его парашют не смог правильно раскрыться. Нераскрывшийся парашют — довольно частое явление в спорте, но тем не менее шансы выжить есть.

30-летний мужчина погиб во время прыжка с парашютом, сообщает The Mirror. Это произошло недалеко от города Джуриэн-Бэй в Западной Австралии на соревнованиях по парашютному спорту. Парашют спортсмена не смог нормально раскрыться, поэтому мужчина упал на землю. Мужчина, по словам местных жителей, был очень опытным и успел совершить шесть тысяч прыжков до рокового дня.

Австралийская парашютная федерация и Австралийское управление гражданской авиации будут расследовать этот случай.

Страшный сон парашютиста

Нераскрывшийся парашют — довольно частое явление в спорте, которое не может не пугать. Главный тренер Федерации парашютного спорта РФ Вадим Ниязов рассказал «360», что такие случаи происходят примерно один раз на тысячу прыжков. Тем не менее у любителей экстрима есть подстраховка — запасной парашют. Случаев, когда отказывают как основной, так и запасной парашюты, мало во всем мире.

Спортсмен отметил, что в прошлом году из-за пандемии парашютисты мало прыгали, а большие перерывы могут сказаться на качестве и безопасности выполняемых прыжков.

После длительных перерывов в прыжках нужно внимательней относиться к используемой парашютной технике и оборудованию, его правильному обслуживанию после длительного хранения. Необходимо правильным образом провести техосмотры и проверить готовность парашютов Вадим Ниязов.

Причина, по которой спортсмен разбился на соревнованиях в Австралии, пока что не известна, но Вадим Ниязов предположил, что антиковидные меры могли сказаться на парашютисте. «В настоящее время парашютисты возобновляют прыжки, в организациях и спортивных клубах проходят специальные дни безопасности особые, направленные на то, чтобы все вспомнили необходимые действия в особых случаях», — добавил Ниязов.

Профессиональный парашютист Владислав Щербаков также объяснил, что нераскрывшийся основной парашют — это обычное дело в спорте. Но если выполнить все необходимые действия, то запасной спасет жизнь. «Необходимо сначала отцепить основной, а затем открыть запасной», — рассказал спортсмен. Он также добавил, что второй парашют сконструирован так, чтобы спасти жизнь человека.

Перспектива нераскрывшегося парашюта наверняка пугает многих новичков, но, по словам Вадима Ниязова, летальный исход возможен при полном отказе двух. В остальных же случаях спортсмен может отделаться травмой или легким испугом. «Все зависит от множества факторов, а степень травмы — от скорости, с которой спортсмен производит контакт с поверхностью во время приземления», — отметил Ниязов.

Летальные прыжки

Несмотря на карантинные ограничения, некоторым спортсменам удавалось прыгать с парашютом, не редки были и летальные исходы.

В июле 2020 года 18-летняя Джина Трипликата из штата Джорджия решила до поступления в университет исполнить свои желания, среди которых были пирсинг носа, татуировка и прыжок с парашютом. Выпускница решила прыгнуть вместе со своей бабушкой и профессиональным тренером. В итоге из троих удачно приземлилась только бабушка, а остальные разбились.

Как выяснилось, у девушки неправильно раскрылись и основной парашют, и запасной.

Летальный исход также возможен и при групповом прыжке. В июне прошлого года недалеко от Праги на тренировке у одного спортсмена не раскрылся парашют. Мужчине попытались оказать помощь, но он умер на месте от ран. За дело взялись полиция и Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий.