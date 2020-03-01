Создатели «Игры престолов» снимут фильм про Дэна Купера. Он угнал самолет, выпрыгнул из него и не был пойман

Дело Дэна Купера

Все произошло 24 ноября 1971 года. В аэропорту Портленда неизвестный мужчина, представившийся Дэном Купером, сел на самолет, направлявшийся в Сиэтл. Лететь было всего полчаса.

Через какое-то время таинственный пассажир передал стюардессе записку, в которой потребовал 200 тысяч долларов и два набора парашютов, а также дозаправку в Сиэтле. В итоге полет затянулся на два часа. Пока полиция и федеральные власти решали, что делать, пока собирали выкуп, пилотам пришлось кружить в небе.

К счастью, никто в этой истории не пострадал. Самолет приземлился в Сиэтле, все требования угонщика выполнили. Купер отпустил пассажиров, а сам остался в самолете и приказал пилотам после дозаправки лететь в сторону Мексики.

За угонщиком выдвинулись несколько военных самолетов. Но они упустили преступника: на середине пути Купер незаметно ото всех выпрыгнул с парашютом из хвостовой части, прихватив деньги. Больше этого человека не видели. Самолет приземлился в городе Рино штата Невада, но Купера на борту уже не было.

Дэн Купер иногда упоминается как Ди Би Купер, потому что какое-то время подозреваемым по этому делу был некий житель штата Орегон с такими инициалами. Но в итоге личность преступника так и не удалось установить. Да и имя Дэн Купер, скорее всего, вымышленное. Никаких зацепок полиция не нашла.

После этого несколько американских газет опубликовали якобы анонимные письма, которые были написаны от лица «того самого» преступника. Все они значительно отличались и по стилю, и по содержанию.

У загадочного Купера появились последователи: через три месяца после этой истории похожий трюк провернул Ричард МакКой, бывший десантник и учитель в воскресной школе. Только он запросил уже не 200 тысяч, а полмиллиона. Но вскоре МакКоя поймали, он стал главным подозреваемым по делу Купера. Полицию и тут ждало разочарование: на 24 ноября 1971 года у МакКоя оказалось стопроцентное алиби.

Зарисовка внешности Дэна Купера. Источник фото: Wikimedia

Какая версия будет у HBO?

Эта история оставила заметный след в американской массовой культуре. Имя таинственного угонщика обыгрывалось во многих фильмах — например, главного героя «Твин Пикс» звали Дейл Бартоломью Купер.

Фильмы об этом можно снимать до бесконечности, и они всегда будут пользоваться популярностью. Уж очень много в этой истории темных пятен, благодаря чему сюжет становится очень выгодным для кинокомпаний. В России, например, один из таких сюжетов — таинственная гибель тургруппы Дятлова. С событий прошло уже больше 50 лет, но до сих пор исследователи выдвигают самые разные предположения — от ядерных испытаний до похищения инопланетянами.

Так что и здесь HBO может пофантазировать. А правды все равно уже никто не узнает.