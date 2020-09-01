Дамское дело. Как женский протест стал силой, с которой считаются в Белоруссии и по всему миру

Женские колонны стали узнаваемой чертой протестов в Белоруссии. Они выходят на улицы, создают живые цепи и дают отпор омоновцам. Причем все больше женщин по всему миру организовывают массовые акции и борются за политические права. «360» разбирался в феномене женских протестов и их успехе.

Женское лицо протестов в Белоруссии

Оппозиционные женские акции в Белоруссии начались 12 августа и продолжаются до сих пор. С самого начала протестов женщины наравне с мужчинами выходили на улицу. Их точно так же задерживали, сажали в автозаки и увозили. Все началось с того момента, как Светлану Тихановскую допустили до выборов. Ей на помощь тут же пришли избирательные штабы Цепкало и Бабарико.

На четвертый день волнений в Минске и других городах родилась новая форма протестов. Женщины разных возрастов и профессий, нарядившись в белое, образовывали живые цепи. Многие из них держали в руках цветы. Так женщины выражали протест полицейскому насилию. На таких акциях тоже происходили задержания, но в меньших количествах и менее резкой форме. В большинстве случаев женским колоннам удавалось прорывать оцепление ОМОН.

28 августа подобная акция прошла на площади Победы в Минске. Собравшиеся заняли тротуары с нескольких сторон площади Победы и скандировали лозунги. За этим наблюдали омоновцы, неподалеку стояли автозаки и машины милиции. Митингующих просили разойтись, но активных насильственных действий со стороны правоохранительных органов замечено не было.

По словам политолога Екатерины Шульман, публичные гражданские акции с участием женщин содержат значимый символический элемент. Такой протест маркируется как мирный, очевидно ненасильственный и нравственно оправданный. Он создает хорошую картинку, что в современном информационном мире очень важно.

Женский состав участников акции априори вызывает симпатию, в то время как мужчины могут выглядеть пугающе даже при мирном митинге. Про них могут сказать: «Сегодня они мирные, а завтра будут громить улицы». Про женщин такое вряд ли скажут.

Если необходимо позиционировать протестное движение как осознанное, целенаправленно ненасильственное, то женское участие этот посыл доносит наиболее эффективно Екатерина Шульман.

Еще одно преимущество — это снижение, хоть и не исключение, применения насилия со стороны правоохранительных органов. Екатерина Шульман отмечает, что белорусский пример, к сожалению, показал, что женщин и девушек тоже бьют.

«Если насилие против женщины применяется, то это ставит применяющего в крайне невыгодную моральную позицию. Ему невозможно будет оправдаться», — подчеркнула собеседница «360».

В случае с избиением мужчины можно сказать, что он первый накинулся с заточкой или плевался в полицейского огнем. А если пострадала женщина, то это гораздо сложнее объяснить таким образом, чтобы общество отнеслось к применению насилия с сочувствием или хотя бы с пониманием.

Символ протеста из народа

Нина Багинская на акции протеста в Минске в августе 2020 года. Источник фото: РИА «Новости»

Одна из самых известных участниц белорусских протестов — Нина Багинская. Это 73-летняя активистка, начавшая свою деятельность еще в 1988 году. За это время власти успели оштрафовать ее на 16 тысяч долларов и арестовали две дачи, которые выставили на продажу.

После того, как в 2017 году прошли многочисленные аресты участников Дня Воли, она выходила на улицу каждый день с плакатом «Свободу народу!».

Она отказывается от помощи и считает, что выплата штрафов — это ее крест, который она должна нести сама.

На последних протестах о ней вновь заговорили после того, как завирусилось видео, где Багинская идет с бело-красным флагом в руках. Омоновцы пытаются ей перегородить путь, но Багинская говорит, что гуляет. После этого она следует дальше, а один из омоновцев помогает ей спуститься по лестнице.

Методы женских протестов

Политолог Екатерина Шульман отметила, что, по данным социологических наблюдений, последние пять лет доля женщин на демонстрациях, протестах, пикетах, митингах и маршах возрастает. Это отчасти может быть связано с тем, что значительную роль в активизме стали играть общественные организации и правозащитные структуры. В организационной и социальной работе женщин большинство, поэтому протест с участием структур НКО и правозащитных союзов помощи, скорее, будет женским.

Еще важно отметить, что создание и поддержание социальных связей считается традиционно женским делом, что тоже помогает в организации и кооперации митингов. Эту мысль подтвердила участница протестов в Минске — 39-летняя Кристина Вязовская. Она рассказала Lеntа.ru, что их акции отличает особая скоординированность и мобильность.

«Мы собираемся небольшими группами, передвигаемся по городу, расходимся и потом сходимся снова в другом месте. Способность налаживать социальные связи — это то, чему женщин хорошо учат в нашей культуре», — сказала она.

Она объяснила, что акции в одном месте не длятся долго. Все равно есть угроза быть задержанными, поэтому женщины постоянно перемещаются с места на место.

Согласно докладу Организации объединенных наций, на протестах и массовых акциях женщинам удается брать на себя множество ролей — от организаторов до защитников. Они могут выступать живым щитом между протестующими мужчинами и полицией, а могут отвечать за наличие еды и воды во время сидячих забастовок. В докладе подчеркнули, что протесты с большей вероятностью останутся ненасильственными, если в них будут участвовать женщины.

«В культуре наших народов не [принято] поднимать руку на женщин. И технологи цветных революций предполагают, что женские акции протеста могут парализовать силовиков. И они не смогут нейтрализовать данные протестные акции», — объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Эта мысль нашла отклик и в репортаже специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Он написал, что на женской акции от 29 августа очередное оцепление было прорвано криком: «Женщин бьют!». После этого омоновцы быстро расступились и стали оглядываться в поисках того, кто это сделал.

Помимо этого, дамы шумели и выдвигались на первый план, когда видели, как их снимают на видео сотрудники. Они демонстративно вставали перед камерами и рассказывали о различных случаях фальсификаций на выборах. После этого сотрудники от женщин быстро удалялись.

Еще одним способом борьбы Колесников назвал крик. Когда ОМОН все-таки схватил кого-то из журналистов, женщины начали кричать. В итоге им удалось спасти журналистов. Сами они тоже остались в целости и сохранности.

Другой классический метод — когда женщина в одиночку встает, садится или даже опускается на колени перед оцеплением. Такое наблюдалось и во время протестов Black Lives Matter, и на протестах в Белоруссии, и на Украине во время Майдана.

Женские протесты по всему миру

Женщины стали громко заявлять о себе с движения суфражисток. Они в течение 30 лет боролись за избирательные права и победили. Сейчас они выходят на протесты по разным причинам. Иногда это попытка отстоять собственные права: разрешение на проведение абортов, закон против домашнего насилия или борьба со «стеклянным потолком». В других случаях это борьба за политические права.

Благодаря глобальному феминистическому движению женщины становятся более видимыми. Раньше, когда речь шла о представлении какой-то позиции, на трибуне преимущественно находился мужчина. Теперь ситуация меняется. Женщины становятся спикерами, лицами и фронтменами различных движений.

Политолог Екатерина Шульман приводит в пример аргентинское движение женщин «Матери площади Мая», когда матери выходили на улицы с именами и портретами своих исчезнувших детей. Три лидера движения были убиты, но эта многолетняя акция значительно повлияла на трансформацию политического режима в Аргентине и на осуждение репрессивных практик военной диктатуры.

В США крупным толчком для протестов стало избрание Дональда Трампа на пост президента. В день его инаугурации прошла самая многочисленная однодневная акция протеста в истории США. Она называлась «Марш женщин» и с 2017-го проходит ежегодно. При этом на большинстве митингующих обязательно присутствует элемент одежды розового цвета. На протест американок сподвигли довольно резкие и сексистские высказывания Трампа. На акциях звучат лозунги о равноправии полов, речи о проблемах ЛГБТ и критика политики президента.

Женский марш 2017 года собрал 3,5-4,6 миллиона человек по всей стране, большинство из которых женщины. Это крупнейшая однодневная акция протеста в истории США.

В Мексике женщины организовали 9 марта национальную забастовку «День без нас», приуроченную к Международному женскому дню. В этот день они сидят дома и не выходят на работу, в магазины или улицы. Таким образом они подчеркивают свою жизненно важную роль в обществе. Толчком к протестам стал рост нападений и убийств по половому признаку. Убийство 25-летней Ингрид Эскамиллы и семилетней Фатимы Сесилии Олдригетт произошли с интервалом в 24 часа, а группы по защите прав женщин обвинили правительство в бездействии.

Впрочем, не все женские акции приводят к положительным изменениям и хорошо воспринимаются обществом. Пример тому — активистская группа FEMEN. Движение было основано на Украине в 2008 году в знак протеста против гендерного неравенства и таких проблем, как секс-туризм, бедность и патриархат. Первоначально участницы движения сосредоточились на правах украинских женщин, позже переехали в Париж и стали действовать глобально. Больше всего люди запомнили активисток как девушек, выбегающих на протесты топлесс. Их неоднократно критиковали за это.

Сотрудники службы безопасности Берлинского кинофестиваля пытаются вывести активистку FEMEN, выбежавшую на ковровую дорожку на открытии «Берлинале-2013». Источник фото: РИА «Новости»

В этом году, 8 марта, 40 членов группы собрались на площади в Париже, где зажгли дымовые шашки, скандировали лозунги и держали транспаранты. На некоторых было написано: «Остановите патриархальную пандемию». Девушки вновь были топлесс.

Одна из самых неприятных акций была проведена в 2014 году. Тогда участница FEMEN Яна Жданова в день Рождества обнажила грудь на площади Ватикана, закричала, что «Бог есть женщина», и вырвала статую младенца Иисуса с открытого вертепа. После этого девушку сначала арестовали, а потом освободили и приказали никогда больше не ступать в Ватикан.

Большую роль стали играть женщины из Азии. Они активно участвуют в политических протестах, несмотря на то, что находятся в уязвимом положении. Для них это шанс обратить внимание и на проблемы гендерного неравенства. Это также указывает на то, в каком критическом положении находится страна, когда на протест выходят даже те, кто наиболее уязвим. И это делает посыл гораздо более мощным.

В Судане 22-летняя Алаа Салах быстро стала символом национальных протестов, вызванных повышением цен на хлеб. Ее фото быстро разлетелось по социальным сетям. Белая ткань, накинутая на нее, стала символом свободы протестов, и женщины продолжали носить их на улицах.

По данным Al Jazeera, женщины составляли большинство протестующих на улицах и выполняли множество обязанностей — от организации сидячих забастовок до приготовления еды для других.

В Ливане женщины массово вышли протестовать против правительства Саада Харири после попытки ввести налог на WhatsApp в и без того тяжелой экономической ситуации. Почти половину протестующих составляли женщины. Тогда ливанскому народу удалось добиться отставки правительства Харири. При этом благодаря массовому присутствию женщин поднялся общенациональный разговор и о гендерных правах.

Отчет ООН также отмечает, что роль женщин на этих протестах была еще и в обеспечении того, чтобы протесты не переросли в насилие. Иногда они работали в качестве живого буфера между службами безопасности и демонстрантами.

В Индии женщины были одними из первых, кто выступил против закона премьер-министра Нарендры Моди о гражданстве, который исключает мусульман. Этот закон также мог привести к лишению гражданства миллионов мусульман. На акции протеста выходили и юристы, и активисты, и домохозяйки, и бабушки. Для многих это был первый раз, когда они участвовали в политической жизни вообще.

Раньше женщины в Пакистане в основном сосредотачивались на таких проблемах, как гендерное насилие, детские браки и «убийства чести». Сейчас они активно участвуют в демократических протестах. В 2019 году студентки университетов возглавили общенациональное движение за восстановление студенческих союзов, которое вынудило законодателей обсудить этот вопрос в парламенте.