Дамба и сфинкс под арестом. Иногда приставы забирают за долги россиян необычные вещи

Пермские приставы с помощью телешоу смогли найти должника алиментов. Мужчина выиграл полмиллиона, которые теперь получит его дочка. Но ценный приз не самая необычная вещь, которую приходилось арестовывать судебным приставам. На их счету дамба, урожай пшеницы и даже удавы.

Житель Прикамья, задолжавший дочери алименты, попался, когда выступил на телешоу. Приставы давно разыскивали мужчину, но он переехал из уральского села, «забыв» не только сообщить новый адрес, но и оплатить многочисленные кредиты, налоги и административные штрафы. Всего сумма долгов составила 2,5 миллиона рублей.

Найти уральца смогла бывшая супруга. Она увидела, как на федеральном телешоу мужчина выиграл полмиллиона рублей. Женщина сообщила об этом судебным приставам, те обратились на ТВ и получили данные счастливца, который теперь, как выяснилось, проживал в Краснодарском крае.

По информации пермского управления Федеральной службы судебных приставов, должник собирался потратить свой выигрыш на строительство нового дома. Между тем его дочь серьезно больна и нуждается в постоянном лечении. Но приставы взыскали выигранный им денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Средства в полном объеме перечислены бывшей супруге должника.

Колесо под арестом

Приз на телешоу отнюдь не самая необычная вещь, которую арестовывали приставы у должников. В том же Краснодарском крае у фермера забрали более 14 тысяч тонн озимой пшеницы из-за долга в 428 миллионов рублей. Также кубанские приставы арестовали старинные скрипки и монеты, которыми пользовались жители Боспорского царства.

Приходилось кубанским должникам расставаться и с коваными воротами, мангалом, двумя ведрами семечек и карасем весом 50 граммов. Но первые позиции этого рейтинга занимают изъятие дамбы в Темрюкском районе, тепловоза в Краснодаре, а также парома и колеса обозрения в Новороссийске. Список необычных вещей, которые приставы забирали у жителей, публиковал сайт «Кубань 24».

Береста и клюква

Бизнесмен из Кирова не смог расплатиться с кредиторами и был вынужден расстаться с портретом Дмитрия Медведева, на тот момент премьер-министра РФ. Другой бизнесмен, из Томска, за долги по страховым взносам был вынужден отдать 10 ведер клюквы.

Еще одна неплательщица пенсионных взносов и налогов из Томской области также набрала долгов и у частных лиц. В итоге приставы пришли к женщине в мастерскую и наложили арест на микроволновую печь и 27 берестяных шкатулок.

Но удачнее всего приставы зашли к жителю Новосибирска. Мужчина одолжил у знакомого 500 тысяч рублей, но не смог вернуть ссуду. Кредитор обратился в суд, и у должника в счет уплаты долга были арестованы серебряные и золотые слитки.

Живой залог

В Тамбовской области за долги арестовали оленей. Предприятие задолжало по судебным решениям 500 тысяч рублей различным кредиторам. И хотя судебные приставы не раз напоминали бизнесменам о долге, расплачиваться никто не торопился. Тогда 50 оленей, содержавшихся на предприятии, были взяты под арест.

А вот новосибирец едва не лишился трех котят-британцев. Молодой человек никак не мог оплатить 12 тысяч рублей транспортного налога. Но стоило приставу начать составить акт описи и ареста имущества, как необходимая сумма для уплаты долга неожиданно нашлась.

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Любитель котов из Ставрополья задолжал банку более 200 тысяч рублей. Неоднократные предупреждения не подействовали, и тогда приставы наложили арест на кота породы донской сфинкс. Хозяину кота дали 10 дней, чтобы оплатить долг, в противном случае он лишится лысого любимца.

В Санкт-Петербурге предметом ареста стали три удава. Соседи мужчины, у которого дома был целый мини-зоопарк, пожаловались на неприятный запах.

Суд обязал петербуржца устранить неприятный запах в квартире и взыскать с него 47,5 тысячи рублей расходов на проведение экспертизы. Но мужчина не торопился с отдачей долга, так что пристав арестовал трех крупных змей, оставив их, впрочем, должнику на ответственное хранение.

Стоит заплатить

Чтобы не ставить под удар домашних любимцев, не расставаться с любимыми вещами и машинами, стоит вовремя отдавать долги. Неуплата по исполнительному листу может закончиться не только арестом имущества, но и вполне реальным сроком лишения свободы.

Не стоит обманываться и советами «опытных юристов», которые рекомендуют «платить по мелочи», перечисляя небольшие суммы, чтобы избежать наказания. Опытные приставы отлично знают эту лазейку, и лукавство только усугубит положение должника.