Дальше только анархия. Разрешение массово пользоваться оружием плохо закончится для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям страны использовать оружие во время военного положения. Решение было принято с целью повысить оборону государства, но должного эффекта не даст. Эксперты убеждены: этим действием Зеленский дал старт мародерству и анархии.

Новый закон Украины

На днях Зеленский подписал закон, которым разрешил всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения.

«В период действия военного положения граждане Украины могут оказывать отпор, <…> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него», — сказано в документе.

Кроме того, гражданские лица не несут ответственности за применение оружия против лиц, осуществляющих «вооруженную агрессию» против страны, если оружие было применено «на основании и в порядке».

По закону граждане также обязуются вернуть полученное огнестрельное оружие и оставшиеся боеприпасы в полицию Украины в течение 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения в стране. Его нарушение карается уголовной ответственностью.

Эра мародерства

В Кремле уже отреагировали на эту новость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия изначально призывала всех сложить оружие, чтобы никто ни по кому не стрелял. Ответный огонь приходится вести только потому, что националистические батальоны оказывают ожесточенное сопротивление.

«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — процитировало Пескова РИА «Новости».

По словам специалиста по гражданскому и международному праву, адвоката Марии Ярмуш, действия киевских властей фактически легализовали убийства. Распространение боевого оружия среди мирного населения, которое совершенно не подготовлено к его управлению, принесет дестабилизацию в города. Прежде всего это ударит по гражданам Украины, которые подвергнутся «грабежу, разбою и мародерству», отметила она.

«По сути, киевские власти сейчас захлебываются в бессилии и глупости, распространяют боевое оружие среди криминальных элементов, которые к тому же были выпущены из мест лишения свободы. Сейчас Украина наполнена бандами и снабжена боевым оружием», — подчеркнула эксперт «360».

При этом очевидно, что все эти люди не понесут наказания за будущие преступления. В стране царит безвластие, и закон там не действует. По мнению Ярмуш, команда Зеленского сейчас заинтересована в гражданах, которые подозреваются в госизмене.

Военный эксперт Михаил Тимошенко заявил, что новый закон снял любую ответственность с людей и развязал «войну всех против всех». В качестве одной из причин, по которым глава государства принял такое решение, эксперт назвал бессилие.

«Предполагаю, что ему внедрили мысль, что он должен показать, что разрешает всей нации Украины взять оружие и победить русских», — добавил собеседник «360».

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык также выразил опасения по поводу расширения гражданской войны на Украине из-за закона Зеленского. Если раньше она была лишь на территории Донбасса, то теперь может разнестись по всей стране, отметил он. Ченнык подчеркнул: выдача оружия людям фактически за просто так приведет к образованию местных атаманов, как это было в двадцатых годах.

«Дальше будет просто анархия и крах юриспруденции. Полиция уйдет в сторону от этого. <…> У армии свои задачи. А у гражданских будут собственные разборки. Район против района. Завод против завода. Мне кажется, это уже началось», — заявил он «360».