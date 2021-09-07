Дагестанская школа заставляет учениц носить платки и юбки. Учебное заведение приравняли к храму

Администрация Кайтагского района Дагестана после жалоб местных жителей пообещала наказать завуча средней школы, который не пускал на уроки учениц без головных платков. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Поведение завуча школы администрация расценила как превышение полномочий. Якобы ранее там уже предупреждали сотрудника о том, что действовать подобным образом просто недопустимо. Хотя головной убор и может быть частью школьной формы, но вводить обязательное требование носить его нельзя.

На то, что произошло в школе Дагестана, обратили внимание родители школьниц. Они выложили в интернет видео, как детей пропускали на уроки. На кадрах видно, что при входе в заведение за металлоискателем стоит мужчина, который контролирует внешний вид детей. Тех девочек, кто пришел в косынке, он пускает на уроки. Тех, чья голова не покрыта, — просит пройти «туда». В итоге перед входом скапливается большое количество школьниц.

Происходящее снимали на телефоны многие родители. Некоторые женщины открыто возмущались. Кто-то спросил: «Это концлагерь?!» Но сотрудник отказался разговаривать, в итоге он пропустил девочек без косынок в классы и избежал открытого скандала.

В школе, как в храме

Как добавляет издание «Газета.ру», родители уже прокомментировали произошедшее. Они рассказали, что новые правила появились только в текущем учебном году. Якобы завуч объяснил это тем, что в школе и в храме похожие требования. До 1 сентября 2021 никто не запрещал ученикам приходить на занятия в светской одежде.

Теперь школу в селе Маджалис ожидает серьезная проверка. Родители уверяют, что из возможной для девочек формы исключили и брюки тоже, однако этот факт не вызвал настолько бурного общественного обсуждения.

Минобрнауки Дагестана проверит школу после жалоб родителей на требования об обязательном ношении девочками платков. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

В Министерство образования и науки республики поступают обращения от родителей обучающихся общеобразовательных организаций Кайтагского района с жалобами на введение обязательных головных уборов (платков) для девочек в качестве элемента школьной формы. С учетом этих обращений мы организовали проверку Минобрнауки Дагестана

Сменить странные и строгие правила проверки школьной формы с этого года решили в Сеуле. Там признали, что проверка цвета нижнего белья унижает учениц и оскорбляет их достоинство. Невообразимо, но такие правила действительно действовали в десятках южнокорейских школ, которые объясняли их собственными традициями. Теперь некоторые школы уже отказались от проверок нижнего белья, а некоторые пообещали сделать это до конца текущего года.