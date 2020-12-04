В Дагестане блогерша Фатима Арабова решила проучить сплетниц в социальных сетях, которые оскорбляли ее в своих трансляциях. Она позвала подруг и натравила их на обидчиц, сама же наблюдала в прямом эфире. Оказалось, что это не первые воинственные разборки Арабовой. Но когда она сама ходила выяснять отношения на «стрелку», противница почти сломала ей ногу.

Пока махачкалинская блогерша Фатима Арабова вела прямую трансляцию, сидя в каком-то заведении, ее подруги собрались, чтобы избить обидчицу блогерши. Лейла из Дербента несколько раз жестко получила ногой в лицо, а виной тому — сплетни в Instagram.

Сама Фатима объяснила все так: подписчики начали рассказывать, что ее обсуждают и оскорбляют дербентские блогерши под никами Сельская и Миледи. Девушки говорили о том, что «Фатима качает за религию и скромность, а сама ведет себя как кахба (проститутка — прим. ред.)». При этом даже объясняя ситуацию со своей точки зрения, Арабова постоянно переходила на мат.

Помимо распутного поведения, Фатиму Арабову обвиняли и в богохульстве. «Что она писала, что религия ислам грязная. Пускай меня простит Всевышний за то, что я повторяю ее слова. Пускай сдохнет где-то там», — писала одна из сторонниц Лейлы.

Причем, судя по историям Фатимы, угрозы были не только в личных сообщениях. Она опубликовала скриншот, где одна из ее обидчиц в своем аккаунте Instаgrаm написала, что если ее разозлить, она «и пырнуть может». Арабова приняла это на свой счет.

Из слов оппонентов Арабовой понятно, что она угрожала обидчицам полицией, однако девушек это не напугало. Тогда, видимо, Фатима решила перейти от слов к действиям. Поскольку сама она живет в Махачкале, грязную работу за нее сделали подруги.

По некоторым данным, избиение произошло еще летом этого года, но стало о нем известно почему-то именно сейчас. Причем пострадавшая девушка не обращалась в полицию. Теперь следственные органы сами взялись за дело.

«Мы не можем остаться в стороне от такого инцидента. Ведется проверка, все участницы драки, как и место происшествия, уже установлены. Сейчас полицейские разбираются в причинах конфликта, после чего будет принято процессуальное решение», — заявила глава пресс-службы ГУ МВД по Республике Дагестан, полковник Гаяна Гариева.

Бой без правил в хиджабах

Причем два года назад, в ноябре 2018-го, Фатима Арабова тоже была замешана в скандальной драке, запись которой разлетелась по социальным сетям. Тогда она поссорилась с осетинской блогершей Маликой Джикаевой, претензии были те же — не устраивало поведение Фатимы.

Малика упрекала Фатиму в том, что та матерится на видео в социальных сетях, бьет и оскорбляет других девушек, что не соответствует образу порядочной мусульманки. Девушки договорились решить вопрос силой после того, как Арабова агрессивно отреагировала на критику Джикаевой и ее подписчиков.

«Фатима вскоре вышла со мной на связь, тоже материлась, оскорбляла меня, моих родителей и даже моего неродившегося ребенка, — утверждала блогерша. — Я предложила Фатиме встретиться за столом для армрестлинга, но она отказалась и настояла на бое без правил в хиджабах», — рассказывала Малика.

Сначала Джикаева приехала к Арабовой в Дагестан, однако на поединок Фатима привела с собой группу поддержки, так что драка не состоялась. По словам Малики, соперница не только позвала «пацанов, братьев своих и всех, кого можно и нельзя», но и вызвала полицию. Тогда в СМИ писали, что Арабова — не просто блогерша, но и дзюдоистка, однако в схватке победила Малика Джикаева.

Состоявшуюся в конечном счете разборку сняли на видео. Фатима и Малика договорились, что это будет «бой в хиджабах»: пока у девушек на головах платки, бой продолжается, но если одна потеряла головной убор, драке конец.

Недолго думая, Фатима сорвала платок с головы соперницы, однако та не стала останавливаться. Девушка яростно накинулась на соперницу, игнорируя крики подруг за кадром о том, что хиджаб снят, а значит, надо остановиться. Еще на видео в конце потасовки Фатима жалуется на то, что у нее сломана нога.