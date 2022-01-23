Дачная амнистия, умные счетчики и кадастровая переоценка. Что ждет владельцев жилья в 2022 году

Сразу несколько нововведений ждет владельцев жилья в наступившем году. Среди них продление дачной амнистии, установка интеллектуальных счетчиков электроэнергии и массовая кадастровая переоценка земельных участков.

Дачная амнистия

Перед самым Новым годом президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Теперь у владельцев частных домов появилось еще 10 лет, чтобы узаконить возведенное на участке сооружение.

Если участок находится в собственности и зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то для оформления прав на дом потребуются только техплан и декларация. Первый документ составляет кадастровый инженер, а второй заполняется самим владельцем недвижимости. Для оформления бумаг можно обратиться в МФЦ.

С 1 сентября 2022 года начнут действовать новые упрощения. По отдельной схеме разрешат оформлять частные дома в черте населенного пункта, которые построили до мая 1998 года. Также можно будет оформить дома, находящиеся на земле государства или муниципалитета. Права на жилье можно будет подтвердить документами, косвенно свидетельствующих о владении жильем.

Умные счетчики

Начиная с 1 января 2022 года в домах жителей России будут устанавливать интеллектуальные системы учета электроэнергии. Показания такого умного счетчика передавать будет не нужно, так как устройство будет само отправлять все данные в управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

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Менять счетчики за свои деньги не придется, так как их установкой будут заниматься поставщики электричества и сетевые организации. Счетчиков воды новые правила касаться не будут.

Кадастровая переоценка

В течение года во всех регионах страны проведут массовую государственную кадастровую оценку всех земельных участков. Обновить данные решили для того, чтобы владельцы одинаковых участков платили одинаковый земельный налог.

Кадастровая переоценка может грозить повышением налога для большинства россиян. Это будет связано с повышением стоимости земли, которое произошло за время пандемии.

Налог с продажи квартиры

С 1 января 2022 года семей с двумя и более детьми освободят от подоходного налога при продаже жилья. При этом квартира может быть в собственности менее трех лет. По общему правилу, с момента приобретения недвижимости должно пройти три года, а в некоторых случаях — пять лет.

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Для освобождения от уплаты налога семья должна соблюсти определенные условия. Во-первых, детям должно быть меньше 18 лет. Во-вторых, взрослые должны продавать жилье для покупки более дорогого. Кадастровая стоимость проданной недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей. Освобождение от уплаты НДФЛ предоставляется, если новое жилье покупается в том же году, в котором продано старое, либо не позднее 30 апреля следующего года.

При этом продаваемая квартира может быть у семьи не единственной, но второе жилье должно быть по площади не больше 50% от покупаемого.

Фермерские дома и таунхаусы

С 1 марта 2022 года на землях сельскохозяйственного назначения можно будет строить индивидуальные жилые дома. Постройки должны возводиться для нужд фермерского хозяйства. Раньше фермеры не могли жить на своей земле, если она находилась за пределами населенного пункта.

Россиянам упростят оформление таунхаусов в собственность. В законах пропишут понятия «таунхаус» и «дом блокированной застройки». в Градостроительном кодексе появится норма, что дом блокированной постройки — это жилое здание, у которого одна или несколько стен общие со стоящими рядом домами.

Таунхаусами станут блоки, которые можно сдавать и вводить в эксплуатацию. Это упростит их постановку на кадастровый учет и регистрацию.

Правила пользования жильем

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Согласно приказу Минстроя, россияне больше не смогут захламлять балконы. В этой части квартиры запрещено хранить взрывоопасные и горючие материалы, тяжелую мебель, бытовую технику, а также ставить на пол кондиционеры.

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К общему имуществу дома будет относиться только несущая конструкция балкона, то есть балконная плита. Это значит, что ремонт ограждения, парапета и козырька должен оплачивать хозяин жилья. При этом необходимо будет соблюдать общую стилистику здания.

Перед остеклением балкона нужно будет изучить правила благоустройства, утвержденные в регионе и городе проживания. За нарушения могут выписать штраф. Денежное наказание существовало и раньше, но теперь его будут применять не только к обычным жильцам дома, но и юридическим лицам.