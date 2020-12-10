Блогеры в озвучке, еда будущего и восьмиэтажный баннер. Как геймеров готовили к выходу Cyberpunk 2077

Самая ожидаемая игра этого года — Cyberpunk 2077 — выходит 10 декабря. Создатели подогревали к ней интерес геймеров во всем мире: плакаты, стилизованные автобусы и пицца, и даже реклама на цифровой панели на Таймс-сквер в Нью-Йорке. А некоторые герои в российской версии заговорят голосами известных блогеров и артистов. Как мир готовился к Cyberpunk 2077 — в материале «360».

Фанаты польской студия CD Projekt RED долгие годы ждали Cyberpunk 2077. Когда стало ясно, что релиз случится в обозримом будущем, компания начала мощно пиарить игру. Зашли с козырей — на крупнейшей игровой выставке E3 в 2019 году проект представил Киану Ривз. Тогда он появился и в трейлере игры, как персонаж, так и вживую на сцене. Он сыграл роль одного из главных персонажей в Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхенда.

Двухэтажные автобусы в цветах Cyberpunk 2077

Одним из символов Лондона принято считать красный двухэтажный автобус, но перед релизом Cyberpunk 2077 его на время окрасили в желтый цвет. На стилизованных автобусах появились также логотип игры и изображения персонажей.

Маршрут такого автобуса пролегает через центр города, включая площадь Пикадилли.

«Еда будущего для мира героев»

К релизу Cyberpunk 2077 подготовилась и «Додо пицца»: она представила пиццу «Додо 2077» в стилизованной коробке. Ее можно заказать на сайте сети и в пиццериях в России и Белоруссии, рассказали vc.ru в компании. Дизайн коробок помогала делать CD Projekt Red.

В каждой коробке покупатель найдет набор стикеров по мотивам игры. А сами коробки покрыты специальным лаком, чтобы поклонники Cyberpunk 2077 могли ее сохранить.

Пиццу авторы кампании задумывали как «еду будущего для мира героев игры Cyberpunk 2077». Разработка блюда заняла несколько месяцев: например, есть соус «Киберкола барбекю».

Баннеры и плакаты

Первые плакаты появились на фасадах многоэтажных домов в Варшаве. На них была анонсирована окончательная дата выхода игры — 10 декабря 2020 года.

Это стало свидетельством того, что релиз больше не будет перенесен. Изначально Cyberpunk 2077 должна была выйти 16 апреля, но премьеру отодвинули на 17 сентября, после был еще один перенос — на 19 ноября.

Уже через несколько дней после этого рекламная кампания затронула другие города и страны, сообщал портал PPE. Так, баннеры Cyberpunk 2077 были замечены и в респектабельных районах Парижа, и в центре Нью-Йорка.

Панель на Тайм-сквер

На одной из цифровых рекламных панелей на Таймс-сквер в Нью-Йорке также появилась реклама Cyberpunk 2077.

Как указано в материале Gamepressure, аренда цифрового билборда высотой примерно в восемь этажей обошлась CD Project RED в 2,5 миллиона долларов.

Известные блогеры и артисты в озвучке

В российской версии Cyberpunk 2077 некоторые герои заговорят голосами известных блогеров и артистов. Среди них, Данила Поперечный, Анастасия Ивлеева, Александр Гудков, Элджей и Нина Кравиц.

Фото: скриншот/YouTube Cyberpunk 2077

Мужскую и женскую версии главного героя игры озвучили актеры дубляжа Егор Васильев и Юлия Горохова. Джонни Сильверхенда, внешность которому дал Киану Ривз, озвучил Илья Бледный.

Одного из главных женских персонажей — Джуди Альварес — в российской версии озвучила Ингрид Олеринская.

Коллаборации с мировыми брендами

Cyberpunk 2077 — это один из самых заметных релизов 2020 года. И это подтверждается коллабораций Cyberpunk 2077 с мировыми брендами.

Так Adidas представила коллекцию кроссовок в стилистике Cyberpunk 2077. Правда, купить их можно только на некоторых азиатских рынках.

С 10 декабря стартуют продажи бандла Xbox Series X с Cyberpunk 2077, объявило игровое подразделение Microsoft.

Вышла в свет также улучшенная и лимитированная версия OnePlus 8T с дизайном в стилистике Cyberpunk 2077. Главное отличие новой версии смартфона в ярком дизайне: кислотные цвета, искусственные повреждения и гравировка на задней крышке. Все в стилистике киберпанка.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 03:00 по московскому времени 10 декабря. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Первые оценки Cyberpunk 2077 уже известны — в среднем критики поставили игре 91 балл из 100.