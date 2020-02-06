Блогер создал свою версию Cyberbike Tesla. Не пора ли Маску нанимать народных умельцев?

Американский блогер Кейси Нейстат сделал Cyberbike — мотоцикл в стиле Cybertruck Tesla Илона Маска. На своем футуристичном байке блогер прокатился по Лос-Анджелесу и удивил немало прохожих. Но Нейстат не первый, кого Маск вдохновил на работу руками.

3 февраля на YouTube-канале известного американского блогера, режиссера и бизнесмена Кейси Нейстата появилось видео, где он разъезжает на футуристическом мотоцикле, внешне подозрительно похожем на машину Дока из фильма «Назад, в будущее» или на Cybertruck Илона Маска, который стал сенсацией в конце 2019-го.

И совпадение это отнюдь не случайное. В самом начале видео Кейси даже воссоздал сцену с презентации Cybertruck, чтобы подчеркнуть аналогию с невероятно популярным брендом Tesla. Есть там и шуточный момент, где Кейси собирается бросать в свой Cyberbike металлический шар, как это не слишком успешно делал Илон Маск.

Между тем секрет нового алюминиевого монстра оказался простым и никакого отношения к Tesla не имел: Кейси доверили опробовать новый мотоцикл, но модель не хотели раньше времени показывать публике. Так что блогер решил сделать для своего железного коня маскировку — и ничего лучше, чем закосить под Cybertruck Маска, в голову ему не пришло.

При этом алюминиевую броню блогеру пришлось делать самостоятельно, кое-какие детали самого мотоцикла даже убрал, чтобы успешно замаскировать его. Но никаких других преимуществ, кроме сходства с бронированным пикапом, маскировка алюминием не дала. Даже наоборот, мотоциклом стало сложнее управлять, потому что руль цеплялся за «окошки» брони, и поворачивать стало опасно.

Зато под покровом ночи Cyberbike выглядит неоспоримо круто! Источник фото: YouTube

Химкинский Cybertruck

Другим, и даже более успешным творением, вдохновленным Илоном Маском, стали обычные российские «Жигули». Спустя некоторое время после презентации Cybertruck химкинские механики решили повторить опыт Маска в российских реалиях — за восемь дней вместо восьми лет.

У четверых ребят из подмосковных Химок был ВАЗ-2109, обычная «девятка», 80 тысяч рублей и море энтузиазма. Металлический корпус, стеклянная крыша, всего два — вместо масковских шести — места в салоне, сильный запах бензина, да и забраться в машину непросто… Но эмоции прохожих, встречающих машину будущего на улицах Химок, стоят всех трудов и неудобств!

Челябинский Cybertruck

А до этого в России появилась еще более бюджетная версия Cybertruck, пускай и менее правдоподобная. Всего за 11 тысяч и те же восемь дней челябинец из «девятки», гипсокартона, деревянных брусьев и пленки сделал самый бюджетный полноразмерный аналог бронированного пикапа.

«Идея пришла просто: увидел в Америке презентацию „Кибертрака“ и решил повторить, сделать копию, только по бюджетной схеме, из того, что было под рукой», — рассказывает он.

На своем детище житель Челябинска хотел отправиться в Дубай, обклеив его перед этим стодолларовыми купюрами.