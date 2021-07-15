В футболистах ЦСКА увидели антипрививочников. Отказ от вакцинации может ударить по самим игрокам

Игроки футбольного клуба ЦСКА не спешат вакцинироваться от коронавируса. Тренироваться в первое время после вакцинации действительно нельзя, но без прививки на соревнования не могут не пустить.

«Чемпионат.com» сообщил о коллективном отказе игроков ЦСКА от вакцинации. По информации издания, команда уведомила руководство о решении. А единственные люди, которые привились в клубе — это работники.

Позднее футбольный клуб опроверг эту информацию. Представитель команды Сергей Аксенов заявил, что у 85% футболистов ЦСКА наблюдается высокий уровень антител. И это, по его словам, является медотводом для прививки.

Однако официально наличие большого количество антител в организме не может быть медотводом. Согласно Telegram—каналу портала «Стопкоронавирус.рф«, всего есть два основания для отказа от вакцинации по состоянию здоровья.

Первый — это тяжелая аллергия на компоненты вакцины. А второй — гиперчувствительность к компонентам ранее введенных вакцин. К ним относятся высокая и продолжительная температура, покраснение, отек в месте укола более восьми сантиметров. Существуют и временные медицинские отводы в случае обострений хронических болезней или острой фазы инфекционных заболеваний.

Игроков поддержал бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Он посчитал, что если у человека не было болезни, то ему не нужно прививаться. Он также отметил, что прививка выбивает спортсмена из тренировочного процесса на 10-12 дней, а безопасность не обеспечивает. Опытные врачи с этим мнением не согласились.

Прививки для спортсменов

Врач футбольного клуба «Сахалинец» Виталий Иконников объяснил «360», что для вакцинации спортивный врач договаривается, и команду прививают.

Все это происходит добровольно. Если человек не хочет, то мы его не можем заставить. Но все равно ему нужно будет проходить тесты на ковид и иметь справку о том, что он не болен Виталий Иконников.

Врач также рассказал, что у одних спортсменов проявляются после прививки, а некоторые ее переносят как ни в чем не бывало. Он напомнил, что у спортсменов идет большая физическая нагрузка, которая воздействует на иммунитет. Поэтому прививка — это все же важно.

«Вакцинация в нагрузочный и соревновательный период — не есть хорошо. Может быть, в период отпусков можно провести вакцинацию, когда они не получают нагрузки. Тогда будет время восстановиться», — объяснил Иконников.

Последствия за отказ

Бывший владелец московского «Спартака» Александр Червиченко отреагировал на решение ЦСКА. Он рассказал изданию «Спорт Экспресс», что футбольный клуб переживает за состояние игроков, так как они по-разному могут отреагировать на прививку.

Однако игроки «Спартака» прошли вакцинацию еще неделю назад. По словам Червиченко, футболисты после этого сразу начали хорошо играть и могут хорошо показать себя на европейских матчах.

Червиченко предположил, что если футболисты ЦСКА не вакцинируются, то они могут потерять шесть очков и не смогут попасть в Краснодарский край.