Больше полусотни пассажиров самолета, летевшего рейсом Дели — Гонконг, сдали по прилету положительный тест на коронавирус, при том, что перед посадкой у всех пассажиров тест на COVID-19 был отрицательный. Эксперты в области здравоохранения настаивают — передовые системы вентиляции самолетов делают риск заражения вирусом чрезвычайно низким. Они назвали четыре причины, по которым такое большое количество людей могло получить положительный результат теста после полета.

Положительные результаты теста на коронавирус выявились во время обязательного трехнедельного карантина, который обязаны пройти все въезжающие в город люди. Эта мера — одна из самых строгих въездных мер в мире.

Каждый человек, желающий попасть в Гонконг, должен предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, который был сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета — и все пассажиры рейса, вылетевшего из Дели, выполнили это требование.

В общей сложности в самолете могло находиться 188 пассажиров, однако точное число находившихся на борту человек власти Гонконга не раскрывают, отметило Daily Mail. Положительный тест на COVID-19 по прилету оказался у 52 пассажиров. Борт прилетел в Гонконг рейсом индийского оператора Vistara еще 4 апреля.

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Сейчас в Гонконге ежедневно регистрируется меньше новых случаев заражения, чем общее количество, выявленных в самолете пассажиров с коронавирусом. Между тем в Индии, откуда летел самолет, система здравоохранения рушится из-за второй волны заболевания.

Эксперты в области здравоохранения настаивают на том, что передовые системы вентиляции самолетов минимизируют риск заражения коронавирусом от другого пассажира.

Они выделили четыре причины, по которым такое большое количество людей могло получить положительный результат после перелета.

№ 1. Заражение после предполетного теста

По мнению экспертов, пассажиры могли подцепить ковид в Индии, после того как сдали предполетный тест. Ведь в стране уже пятый день подряд обновляется максимальный рекорд выявленных заболевших коронавирусом, а тест можно было сдать за трое суток до вылета из Индии.

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«Некоторые из них (инфицированных пассажиров — прим. ред.) могли заразиться после начального 72-часового периода до отъезда после того, как они прошли тестирование», — считает эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг.

№ 2. Неточные результаты и фальшивые справки

Перегруженная система здравоохранения Индии могла быть не в состоянии точно выявить случаи коронавируса до того, как пассажиры сели в самолет, допускают эксперты. Кроме того, не исключено, что некоторые пассажиры могли предъявить поддельные справки с результатами тестирования.

№ 3. Заражение во время карантина

Ученые предполагают, что пассажиры могли подхватить коронавирус в одном из карантинных отелей Гонконга.

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«В какой-то степени это также могло произойти в отеле», — сказал Фейгл-Динг. По его словам, перекрестные инфекции среди гостиничных номеров уже наблюдались в Австралии.

№ 4. Особенный штамм

Еще одна версия, по которой пассажиры могли в таком количестве заразиться за несколько часов полета заключается в самом коронавирусе, а точнее в одном из его штаммов. Как предполагают эксперты, он мог передаваться между пассажирами, несмотря на фильтры в системах вентиляции самолета.

Пассажиры могли передавать вирус в том момент, когда они снимали защитные маски. Например, во время еды.

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Сейчас ученые из Университета Гонконга работают с городским департаментом здравоохранения над секвенированием геномов пассажиров, получивших положительный результат на COVID-19, чтобы попытаться понять, были ли они инфицированы на борту самолета.

Индийская авиакомпания Vistara уже заявила, что сделала все возможное, чтобы свести к минимуму возможную передачу коронавируса между пассажирами.