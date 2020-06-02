Россияне пожаловались, что билетные сервисы и организаторы концертов и фестивалей не возвращают деньги за отмененные из-за коронавируса мероприятия. В одних случаях обращения игнорируются, в других зрителям выкатывают солидный список требований. Что делать в такой ситуации?

Россияне испытали сложности с возвратом денег за отмененные из-за коронавируса мероприятия. Так, выступление Ричи Хоутина в клубе «Мутабор» перенесли с 27 марта на 27 ноября. Одну из покупательниц новая дата не устроила, и 30 марта она решила вернуть свои деньги. С тех пор, сообщила она на страницах TJournal, длится переписка с билетным сервисом Radario, который сообщил ей что 3 апреля якобы перевел средства. Вот только в банк покупательницы они почему-то таки не попали.

В похожую ситуацию попал покупатель билета на сайте «Пономиналу.ру» на отмененный музыкальный фестиваль Park Live. Любитель группы «Запрещенные барабанщики», воспользовавшийся сервисом kаssir.ru. Житель Кирова не попавший на»Дискотеку 90-х» и не получивший никакого вразумительного ответа от kassy.ru.

Но самая занимательная история произошла c Аленой Соловьевой, которая попыталась сдать билеты на фестиваль «Нашествие». Заявления в электронной форме организаторы не принимают — его нужно заполнить от руки. Нужно приложить к нему копию паспорта, билета, чека на покупку, оригинал банковской справки о проведении операции и отправить все это по почте. Правда и это — не гарантия возврата.

«Сестра собрала все документы раньше меня и первая отправила письмо, письмо дошло за два дня. Но увы, пролежав, на почте 15 дней, письмо отправилось ей обратно. То есть организаторы действительно даже не собирались забирать письма с почты», — написала она.

Организаторы ParkLivе и «Нашествия», а также сервисы radario.ru, kаssir.ru и «kаssir.ru Черноземье», kassy.ru, «Пономиналу.ру» на запросы «360» не ответили.

Сроки возврата

1 апреля Владимир Путин подписал закон, устанавливающий право покупателей возвращать полную стоимость билетов на культурно-массовые мероприятия, если их отменили из-за режимов ЧС или повышенной готовности. Организаторы вправе предложить после снятия карантина посетить другое мероприятие. Но если покупатель откажется, придется в 30-дневный срок вернуть деньги.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин так же напомнил организаторам о необходимости возвращать зрителям средства за отмененные из-за коронавируса концерты и фестивали. Но в середине месяца Владимир Путин поручил увеличить срок возврата до одного года и установить правило обмена билетов при переносе события.

Сейчас Минкультуры готовит проект постановления правительства об особенностях отмены, замены или переноса мероприятий, в том числе «в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов», сообщили «360» в Роспотребнадзоре. В пресс-службе Минкультуры на запрос «360» не ответили.

Читайте договор

Все зависит от того, как составлен договор публичной оферты, сообщил пояснил «360» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Если в нем предусмотрен возврат денег, подчеркнул парламентарий, то организаторы должны возвращать стоимость в рублях, а не другими билетами или какими-нибудь баллами-ваучерами.

«Но не исключаю, что в публичной оферте вообще может быть заложено, что в случае форс-мажора — отмены мероприятия по независящим от организатора причинам, он за это не отвечает», — добавил парламентарий.

Если средства не возвращают, следует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру или суд. Что касается требований организаторов «Нашествия», Хинштейн счел их чрезмерными.

«Когда люди покупают билеты, они ведь не собирают большое количество справок. Они просто, при помощи банкинга, как правило, перечисляют со своей карточки или счета деньги в оплату и точно также эти деньги потом возвращаются. Усложнять процедуру возврата денег, я считаю необоснованно и неправильно», — заключил депутат.

Право есть, а денег нет

К сожалению, в большинстве случаев для официальной переписки с организациями существует лишь один путь — заказные письма по «Почте России», рассказал «360» юрист Общества защиты прав потребителей Денис Ульянов.

Если билет был приобретен в билетной кассе за наличные, а чек на оплату не сохранился, нужно направить письменное заявление в адрес организаторов, указав, свои банковские реквизиты. К письму нужно приложить копии билета и паспорта — он требуется для оформления денежных переводов.

При оплате картой на каком-нибудь сайте бронирования, обращаться можно не только к организаторам, но и к билетному агрегатору. Не исключено, что общаться тоже придется через заказные письма, а для подтверждения покупки продавец попросит предъявить подтверждающие транзакцию документы.

В теории, даже если пакет документов не получен организатором, считается, что покупатель все равно подал заявление. Сложность в том, что культмассовые организации, как и граждане, находятся на самоизоляции и не работают. И когда вернутся деньги, тоже непонятно.

«Право на возврат денег у человека есть, потому что он не получил услугу. Но сейчас в принудительном порядке закрыты данные офисы, почта не может распространяться в нормальном режиме. Организатор мог не получить письмо, потому не работает и тоже находится на самоизоляции», — заключил Ульянов.