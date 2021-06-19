COVID-free зоны в Москве отделят привитых от переболевших. Есть смысл?

Московские рестораторы предложили ввести свободные от COVID-19 зоны. Попасть внутрь получится только с сертификатом о сделанной прививке — отрицательный результат ПЦР-теста права на проход не даст. Однако эта идея понравилась не всем: перенесшие ковид тоже имеют антитела, но не смогут посетить эти рестораны, а сертификат о вакцинации можно будет купить. Да и называть такие зоны полностью «безопасными» нельзя.

Столичные рестораторы предложили мэру Москвы Сергею Собянину провести эксперимент со свободными от коронавируса общественными зонами. Там будут работать только вакцинированные сотрудники, а пройти внутрь получится только по сертификату о вакцинации от ковида. Следить за этим будут с помощью контроля на входе в COVID-free зоны.

Как будут работать COVID-free зоны

Планируется, что эксперимент стартует 19 июня. В Федерации рестораторов объяснили «360», что в этот день зоны еще не заработают — сперва нужно провести всю необходимую подготовку.

«Для того чтобы это начало работать, нужно, чтобы все сотрудники имели антитела — от вакцины или после ковида. Пока вопрос стоит только об эксперименте», — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров.

Ресторатор Роман Рожниковский уточнил, что в полной мере проект получится запустить не раньше 1 июля — планируется, что к тому моменту сотрудники будут уже вакцинированы. Тогда же закончится разработка системы контроля на входе.

Власти Москвы объяснили, что рестораны должны будут сами внедрять COVID-free зоны, а затем сообщать об этом. После этого в заведения направят инспекторов, которые проверят, насколько жестко ресторан следит за ограничительными мерами. Те заведения, в которых найдут отклонения от правил, продолжат работать, но в обычном режиме — без свободных от коронавируса зон.

На первом этапе в Москве откроют до 20 таких заведений. Если все посетители будут иметь подтверждение полной вакцинации, СОVID-frее рестораны смогут работать после 23:00.

Нелогичное деление на привитых и переболевших

В зоны COVID-free смогут попасть только вакцинированные люди. Отрицательные результаты ПЦР- и ИФА-тестов не станут считаться пропуском — для входа нужно будет предъявить именно сертификат о полной вакцинации, рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, научный руководитель Виталий Зверев раскритиковал такое решение.

«А тем, кто переболел, — им можно туда или нельзя? А у них иммунитет выше, чем у тех, кто привит. Потому что иммунитет после заболевания всегда более полноценный и более продолжительный», — отметил он.

Индийский штамм лишил COVID-free зоны смысла

Резкий рост новых случаев ковида в Москве зафиксировали из-за мутаций коронавируса: ученые ФМБА обнаружили новые штаммы, которые научились снижать эффективность разработанных вакцин. Это не значит, что прививка стала бессмысленной. Она даст уверенность, что даже в случае заражения пациент перенесет инфекцию в более легкой форме.

Виталий Зверев напомнил, что в мире просто не существует вакцин, которые давали бы 100-процентную гарантию на защиту от заболеваний — речь идет не только о коронавирусе, но и о других инфекциях. Об этом же напоминают и создатели всех вакцин от «короны». Например, когда люди делают прививку от гриппа, они знают, что эффективность вакцины составит 80–85% и кто-то все равно заразится. Однако польза прививок очевидна.

«Мы знаем, что те, кто заболеет, не умрут от гриппа. У них не будет тяжелых осложнений. Это статистикой доказано, что не умирают люди, которые вакцинированы», — подчеркнул Зверев.

При этом новые мутации смогут «ускользать» от действия антител у пациентов, которые перенесли ковид в 2020 году или привились ранее созданными вакцинами. Одним из таких штаммов оказался индийский — именно он несет ответственность за резкий рост случаев заражения в столице. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что его выявили у 89,3% новых заболевших ковидом.

Специальной вакцины против индийского штамма пока не существует, значит, даже привитый человек сможет им заразиться. Он перенесет инфекцию без симптомов или в легкой форме, но останется переносчиком вируса и сможет заразить окружающих. Этот факт лишает создание свободных от коронавируса зон всякого смысла сразу по нескольким причинам.

Во-первых, для эффективности COVID-free все посетители и персонал должны иметь антитела к новому штамму. В противном случае эти зоны могут стать рассадником инфекции нового типа среди уже вакцинированных жителей, которые уверены в своей безопасности на территории «свободных от коронавируса» зон и не так тщательно относятся к соблюдению защитных мер.

Во-вторых, непонятно решение ограничить доступ в эти зоны для тех, кто получил антитела после болезни. Особенно это относится к тем, кто недавно перенес заражение индийским штаммом, ведь эти люди в нынешней ситуации могут быть уверены в своей защищенности.

В-третьих, уже сейчас можно купить поддельный сертификат о вакцинации. За последние дни правоохранители завели более 20 уголовных дел за создание и распространение таких документов. Однако некоторые организации пока продолжают работать и создавать сертификаты о полной вакцинации, которые неотличимы от оригинальных. Это значит, что любой, кто прошел в свободную от коронавируса зону, может оказаться привитым только по бумажке.

Как будут контролировать этот момент — пока неясно. Нет информации и о том, через сколько дней после вакцинации люди смогут попасть на территорию COVID-free зон. Ведь антитела не появляются сразу после прививки, для их формирования нужно время.

Получается, что COVID-free зоны нельзя назвать по-настоящему свободными. Работу над их созданием в сегодняшней ситуации можно назвать бесполезной, ведь риск заразиться там коронавирусом все равно остается большим.

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