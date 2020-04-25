Есть теория, что коронавирус создали как биологическое оружие. Ученый РАН развенчал ее

Как оружие бесполезен

«Эболу тоже считали биологическим оружием! У нас вообще все им считают. Понимаете, у человека есть потребность что-то выдумывать. Про ВИЧ до сих пор сочиняют. Про Эболу немножко успокоились», — заявил «360» ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ученый подчеркнул, что биологическое оружие становится таковым только тогда, когда есть очень надежное средство защиты. Вряд ли американцы или китайцы, создав SARS-CoV-2 и случайно распространив его, не вытащили бы находящиеся в резерве средства защиты. Никто бы не стал играть с таким огромным количеством зараженных. Соответственно, антидотов нет.

Более того, коронавирус выбирает очень странную для биологического оружия целевую аудиторию — людей в возрасте, считает Чепуров. Ведь именно они находятся в зоне риска.

«Все-таки биологическое оружие, если это не оружие террора, должно быть направлено против здоровых, а не на то, чтобы… ну знаете, чтобы какой-нибудь пенсионный фонд мог такое затеять в целях экономии средств. Если учесть, что это не биологическое оружие, как, по мнению США, его могут использовать другие страны? Тогда его надо как-то селектировать», — добавил ученый.

По его словам, коронавирус как оружие не будет полезен хотя бы потому, что после вакцинированная или после непосредственно болезни человек получит иммунитет. Значит, дальше SARS-CoV-2 будет бесполезен.

Расследование США

«Разведывательное сообщество до сих пор расследует потенциальные источники происхождения вируса, но сейчас нет четких разведывательных или научных доказательств в поддержку теории, что он вырвался из лаборатории в Китае, заявили лица, знакомые с этой темой», — говорится в материале Politico.

В то же время журналисты отметили, что неясно, почему США в принципе задумались о возможности применения SARS-CoV-2 в качестве оружия.

По информации издания, ФБР еще в марте разослало в свои отделения предупреждения, что «члены экстремистских групп поощряют друг друга к распространению вируса, в случае заражения им, через передачу биологических жидкостей и посредством личного общения».

В этом же месяце глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех заявил, что Тегеран изучает возможную связь нового вируса с химическим оружием. Позже в Fox News со ссылкой на источники сообщили, что Вашингтон выясняет, могли ли SARS-CoV-2 создать в лаборатории Уханя.