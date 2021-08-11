COVID бьет по красивому. Инструкция по спасению волос

Проблема выпадения волос стала актуальна для многих переболевших COVID-19. Паниковать из-за этот не стоит: подобные последствия характерны для любого инфекционного заболевания с высокой температурой и приемом сильных лекарств.

В 2020 году ученые из Японии начали масштабное исследование, чтобы выяснить, страдают ли люди алопецией (облысением — прим. ред.) после ковида. Оказалось, что около 25% переболевших жаловались на повышенное выпадение волос. Сталкивались они с этим не сразу, а спустя несколько недель после болезни, сообщал телеканал NHK.

Норма для инфекционных болезней

Профессор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и трихолог Юлия Галлямова заметила в беседе с «360», что новой проблема не является.

«Все знают: после ковида выпадают волосы. Для трихологов ничего в этом необычного нет, поскольку любое инфекционное заболевание с повышением температуры и, тем более, приемом сильных лекарств, как бывает при ковиде, сопровождается выпадением волос», — сказала она.

Волосы у всех выпадают с разной интенсивностью. Кто-то даже не заметит этого, а у другого человека, как говорится, они «клочьями лезут».

Как правило, происходит корреляция между тяжестью течения, принимаемыми препаратами и выпадением волос. Чем тяжелее течение, тем интенсивнее выпадение Юлия Галлямова трихолог

Галлямова сослалась на иностранные статьи, в которых говорится о выпадении волос у 48% переболевших COVID-19. Причем абсолютно необязательно, что человек столкнется с алопецией. К тому же, все можно восстановить, поскольку такую форму облысения специалисты считают одной из самых легких.

«Когда организму необходимо восстановление после болезни, он, естественно, заботится о жизненно необходимых органах, а те, которые рудиментом являются, как, например, волосы, совершенно не нужны», — пояснила трихолог.

Идти к врачу?

Когда организм приходит в норму, останавливается и выпадение волос. Правда, займет это довольно длительное время.

«Полгода минимум потребуется, чтобы вернуть былую густоту волос после лечения. <...> Сколько фолликулов было затронуто, столько и выпадет. Поскольку волосы растут асинхронно, выпадение тянется длительное время», — добавила Галлямова.

Если волосы выпадают не очень интенсивно, то все можно спокойно пережить. В противном случае потребуется помощь специалиста. Чтобы приостановить процесс и быстрее восстановить густоту, лучше обратиться к трихологу.

Самопомощь

Чтобы помочь организму быстрее прийти в норму после COVID-19, нужно больше отдыхать, гулять и быть на свежем воздухе. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова напомнила сайту M24.ru, что можно попить витаминов.

«Лучше всего, если витамины назначит врач. Перед этим нужно сдать анализ крови, потому что там может быть дефицит по железу, дефицит по витаминам группы В, надо смотреть», — пояснила она.

Плюсом будет и такая процедура, как мезотерапия волосистой части головы. Она, как и все упомянутые способы, помогут ускорить процесс восстановления, но на быстрое решение проблемы рассчитывать не стоит.

«Можно просто правильно питаться, есть много овощей, фруктов, мясо, чтобы организму было из чего строить новые фолликулы», — заключила Егорова.