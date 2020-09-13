В Израиле снова вводят карантин. В других странах тоже наблюдается рост темпов заболеваемости. Означает ли это, что коронавирус вернется и в Россию?

Израиль стал одной из первых стран, которая решила снова вернуться к жестким карантинным мерам. На этой неделе там был зафиксирован рекордный показатель числа новых заболевших за сутки — 3904 человека. За весь май заболевших коронавирусной инфекцией было в три раза меньше. Поэтому в экстренном порядке кабинет министров одобрил план нового карантина, первый и самый жесткий этап которого начнется с 18 сентября и продлится до 1 октября.

Таким образом, ближайшие две недели людям будет запрещено без весомого повода покидать дома дальше чем на 500 метров, а работать будут только жизненно важные учреждения.

Такое решение обусловлено еще и тем, что в этот период иудейское население отмечает несколько важных праздников, в том числе, Йом-Кипур (День Искупления), который сопровождается массовыми богослужениями. Именно запрет празднования и закрытие синагог вызвали неоднозначную реакцию среди жителей Израиля.

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Но дело не только в традициях. Далеко не каждая страна может позволить себе еще один карантин. Ограничения, которые были приняты весной, нанесли серьезный удар по экономике многих стран — это можно сказать и о России, и о Европе. У правительств есть серьезные поводы опасаться, что второго тотального карантина страна просто не выдержит.

В частности, премьер-министр Франции уже заявил, что со второй волной коронавируса страна должна справиться без тотальной изоляции. Об этом же ранее говорил и президент Эммануэль Макрон. О необходимости избежать закрытия границ и тотальной изоляции высказывались также в правительствах Германии и Португалии.

Именно поэтому никто не спешит снова закрывать население на карантин, хотя рост числа заболевших наблюдается не только в Израиле. Например, о начале полноценной второй волны в начале сентября уже заявили в правительстве Грузии. Однако пока ограничения вводятся лишь точечно и только в Аджарии, где находятся основные курорты.

Вторая волна выглядит все опаснее еще и потому, что она, вероятно, совпадет с сезонной эпидемией гриппа. Пока что никто из врачей не может сказать с точностью, что даст сочетание этих двух вирусов. Некоторые эксперты даже предположили, что летний спад заболеваемости был связан как раз с тем, что ушла сезонная эпидемия гриппа, теперь же заражаемость снова резко возрастет.

О второй волне все чаще говорят и в России. В правительстве Москвы опровергают слухи о новом карантине. Да и ситуация пока не выглядит критичной: согласно официальной статистике, ежедневный прирост заболевших в сентябре ровно такой же, как и был весь август.

Точных прогнозов не существует, но вторая волна Россию, конечно, не минует, число зараженных повысится. Об этом «360» сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

Превысит ли она первую волну? Думаю, что нет, не превысит, а может, превысит не так уж значительно. Я надеюсь, и летальность у нас будет ниже во второй волне. Будут ли применены меры карантинные, я не могу вам сказать с уверенностью, но исключить этого нельзя Анатолий Альтштейн

Для второй волны COVID-19 существуют определенные предпосылки и в России они есть. Это — ослабление ограничительных противоэпидемических мер, возврат населения из отпусков, начало школьного года. Не надо забывать, что вакцины от коронавирусной инфекции нового типа пока нет. Также россияне очень быстро входят в осень, погода стремительно меняется, что может повлиять на повышение заболеваемости.

«Введение карантинных мер и степень этих карантинных мер, то, как это будет делаться, — это вообще-то в руках властей. И экспертам трудно заранее сказать, что это будет. Хуже, чем было, строже, чем было, вряд ли будет», — предположил профессор.

Анатолий Альштейн признал, что в Израиле вторая волна заболевания проявилась наиболее четко. По его данным, она выше, чем первая волна. Но летальность примерно вдвое ниже.

«Поэтому общее число умерших там нарастает не так уж быстро. То, что происходит в Израиле, я думаю, это отражение общей тенденции, потому что мы видим повышение заболеваемости и в западных странах, в Европе. Везде есть некоторое повышение. Еще трудно говорить о второй волне, но такая тенденция есть. Я думаю, что избежать роста заболеваемости будет сложно. Это касается всех стран, или большинства стран», — резюмировал эксперт.