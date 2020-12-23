Что делать, если вы заболели COVID-19. Инструкция

COVID‑19, как правило, протекает в легкой форме, особенно у детей и здоровых молодых людей. Но существует и тяжелая форма инфекции: примерно в одном из пяти случаев заболевшим нужна госпитализация. Поэтому беспокойство людей за себя и своих близких оправдано. «360» составил пошаговую инструкцию о том, что делать, если заболел COVID-19.

При первых симптомах заболевания необходимо вызвать на дом врача. Даже при невысокой температуре самому ходить в поликлинику не нужно, чтобы не заразить других граждан, у которых вирус может проявиться в более тяжелой форме.

Во время болезни необходимо соблюдать режим самоизоляции, по возможности, больной должен находиться в отдельной комнате. Также важно выполнять все рекомендации, которые даст врач.

Для того, чтобы помочь организму справиться с болезнью, пациенту нужно соблюдать постельный режим, а также пить как можно больше жидкости. Помещение, в котором находится заболевший, нужно регулярно проветривать. Покупать продукты питания и другие необходимые вещи лучше всего через интернет.

На 10-е сутки карантина врачи возьмут у пациента мазок, который покажет остался ли в организме вирус. Нарушать карантин ни в коем случае нельзя — за несоблюдение режима самоизоляции инфицированного могут поместить в инфекционную больницу.

Даже если вы переболели COVID-19 пренебрегать мерами предосторожности нельзя: соблюдайте социальную дистанцию, в общественных местах всегда носите защитную маску, мойте и обрабатывайте руки и избегайте большого скопления людей.