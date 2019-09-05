Петух Морис выиграл суд у пенсионеров. Битва за него стала битвой за Францию

Петух Морис — самая известная птица Франции. Его раннее кукареканье заставило жителей соседних домов обратиться в суд — Морис слишком шумел по утрам, возвещая новый день. Каждое утро, в половину седьмого, он так громко кукарекал, что несчастные старики не могли спать на втором этаже своего домика по соседству.

Суд Рошфора всерьез начал рассмотрение дела о шумовом загрязнении. Тяжба тянулась больше двух лет. Морис получил поддержку всей Франции, а в защиту его права кукарекать даже подали петицию. Хотя Мориса не было в зале суда во время оглашения решения, некоторые его сторонники стояли снаружи с петухами на руках.

Пара, подавшая иск об «аномальном шуме», в суд тоже не пришла из-за слишком большого интереса средств массовой информации к этому делу. Их интересы представлял адвокат. Он сказал, что пенсионеры купили свой дом в 2004 году, задолго до появления у соседей Мориса в 2017-м.

Адвокат пожилых супругов настаивал на том, чтобы шум прекратили. Но у Мориса тоже был официальный защитник в суде: он утверждал, что кукарекание Мориса отнюдь не является «аномальным» в Орлеоне.

Главный петух на районе

Можно ли назвать Сен-Пьер д’Олерон, где зимой проживает семь тысяч человек, а летом — до 35 тысяч, сельским районом или нет? Ответ на этот вопрос должен был решить судьбу голосистого петуха.

В 1995 году французские судьи уже встречались с аналогичным делом. Тогда было решено, что кукареканье можно остановить только одним способом — птицу казнили. «Цыпленок настолько безобидное животное, что никто не в состоянии выдрессировать его, даже китайский цирк», — гласил приговор.

Но в жизни Франции Морис сыграл значительно большую роль, чем странная история о суде над петухом. Образ и славу Мориса использовали для привлечения внимания к ключевым событиям жизни современной Франции: к протестам «желтых жилетов». Активисты создали баннер «Я — Морис» в социальных сетях, даже местный чиновник Доминик Буссеро высказал в Twitter свою солидарность.

Этот суд был назван символическим противостоянием между двумя частями жизни Франции. С одной стороны — жители живописного побережья Олерон, живущие в соответствии со своими традициями; с другой — приезжие из других районов Франции, желающие вкладываться в местные предприятия, но не готовые справиться с такими реалиями сельской жизни, как шум животных, запахи и насекомые. Победили, конечно, традиции.

Сегодня Морис выиграл битву за всю Францию Корин Фессо хозяйка петуха Мориса.

Во Франции уже бывали похожие судебные дела против коров и церковных колоколов, например, но ни одно из них не имело такого резонанса и эмоционального воздействия на людей. Дело петуха Мориса вызвало отклик даже в США — американцы писали птице письма поддержки.