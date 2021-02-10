Несколько проблем с безопасностью нашли в модной соцсети Clubhouse. Ваша личность и голос под угрозой

В России, как и во всем мире, набирает популярность новая социальная сеть Clubhouse. В нее можно попасть только по приглашению, а принцип похож на уже знакомый Zoom — только без видео. Но все не так просто: сервис записывает разговоры, не защищены пользователи и от мошенников с шантажистами.

Успешный стартап

Социальная сеть Clubhouse появилась еще в марте 2020 года, но к марту 2021-го обещает стать главным событием в интернете. Суть новой платформы в том, что все общение на ней происходит исключительно в формате голосовых выступлений. Сами по себе встречи в Clubhouse напоминают Zoom-конференции, но без видео. Причем в таких «созвонах» могут участвовать до пяти тысяч человек.

Попадают в Clubhouse только по приглашению от уже действующего пользователя. Каждому новичку дают всего два приглашения, так что элемент эксклюзивности тоже играет свою роль в раскрутке платформы.

Сейчас стоимость стартапа подскочила до миллиарда долларов: туда пришли основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Tesla Илон Маск. Генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер увидел в этом сигнал, что создателям Clubhouse нужно срочно продавать социальную сеть. Тем более пока неясно, как интегрировать туда рекламу.

«Думаю, его успешно продадут, и все знают кому. Потому что Марк Цукерберг вместе с Илоном Маском подключился на самом старте, а такого обычно не бывает — эта тусовка поддерживает только своих», — объяснил он.

При этом Геллер отметил, что Clubhouse хоть и наберет популярность, но до уровня гигантов типа TikTok, Twitter, Facebook и даже русскоязычных «ВКонтакте» или «Одноклассники» не дотянет — аудиоформат социальной сети может многих отпугнуть.

Разговор записывается

В политике конфиденциальности, с которой придется согласиться при регистрации, прописано несколько подробностей работы Clubhouse. Сервис может собирать всю информацию, которую дают ему при регистрации, и использовать личные данные, а также кое-что еще.

Например, «в целях поддержки расследования инцидентов» Clubhouse оставляет за собой право записывать все разговоры, которые ведутся через соцсеть. Администрация платформы прописала, что сохранит запись только в случае, если кто-то пожалуется на нарушение. Тогда материалы будут изучать, а при необходимости передадут американским спецслужбам.

Геллер отметил: неясно, как сама платформа будет использовать записанные звонки. Так что определенные риски есть.

По факту получается, что они точно разговоры записывают, и мы не знаем, что они с этими записями делают. Аудио весят сильно меньше, чем видео, так что они успешно могут справиться с хранением — почти как с текстом Артем Геллер генеральный директор студии lab.AG.

При этом многие пользователи Clubhouse, твердящие о его безопасности и исключительной положительности, ошибаются. Например, некоторые считают, что Clubhouse и его «комнаты», в которых происходит общение, — это приватное и безопасное пространство. Но это не так.

В самом сервисе действительно нет функции записи разговора, но ничто не препятствует пользователям сделать запись на внешнее устройство, например диктофон. Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» даже проверили это — и смогли записать разговор из Clubhouse в аудиосообщение в Telegram.

«Есть значительный, еще не разрешенный конфликт, связанный с тем, что люди думают, что они находятся в безопасном пространстве, где их нельзя записать. Но существуют сложные средства и совсем простые, чтобы это все записать и выложить куда угодно», — подтвердил Геллер.

Другие риски

Артем Геллер добавил, что со временем возникнут и другие вопросы — например, связанные с авторским правом. Уже сейчас, по словам эксперта, некоторые участники включают во время своих разговоров композиции, защищенные авторским правом. Каким образом подобные проявления будут отслеживать и контролировать — вопрос открытый.

Также есть вопрос достоверности информации, которая поступает через Clubhouse. Например, в одну из «комнат» в русскоязычном сегменте социальной сети якобы зашел деятель российской IT-индустрии, экс-советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. О чем именно говорили участники «созвона», неизвестно, но Геллер предупредил, что таким образом — без видео и верификации личности — может появиться много фейковых выступлений.

Тут нет верификации, можно выдавать себя за кого угодно, подставив нужный юзерпик. То есть можно от имени любого человека нести любую ахинею. Такие случаи в Clubhouse уже были, но небольшие, конечно Артем Геллер генеральный директор студии lab.AG.

В Clubhouse также предупредили, что социальная сеть собирает информацию обо всех, с кем вы общаетесь через платформу, кого слушаете и на кого подписываетесь. Кроме того, информация о типах разговоров и контенте, которым обмениваются пользователи, находится в полном распоряжении социальной сети.

Clubhouse будет собирать и информацию о вашем компьютере или смартфоне, версии ПО, информацию о браузере, файлах Cookiе, геопозиции, IP-адресе и многом другом. Причем сервис оставляет за собой право продавать все это рекламодателям и своим партнерам.

Особо в политике конфиденциальности социальной сети прописано, что если закон или «добросовестное предположение» будут указывать на правонарушение в эфире Clubhouse, вся информация может быть передана спецслужбам. Это произойдет при угрозе национальной безопасности, мошенничества или других преступных деяний.

Также администрация социальной сети предупредила, что ни одна система передачи информации в интернете не может быть абсолютно безопасной. Они также не могут гарантировать пользователям, что кто-то не запишет их разговоры, чтобы потом использовать со злым умыслом. Так что даже сам Clubhouse советует с особым вниманием и осторожностью относиться к тому, что вы говорите на платформе, надеясь на то, что «переслушать разговор нельзя».