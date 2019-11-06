Зоозащитники атаковали Citroen за рекламу с медведем. Его играет человек, но кого это волнует

Французская компания Citroën выпустила новый рекламный ролик автомобиля Citroën C5 Aircross SUV, в котором снялись известный судья по регби Найджел Оуэнс и медведь. Зверушка была ненастоящая, но зоозащитники все равно возмутились, даже осудили и Оуэнса, и компанию, которая выпустила видео. Стоит ли волноваться из-за этой рекламы, рассказывают российские зоозащитники.

В ролике, который компания изначально позиционировала как комедийный, медведь появляется не просто так. Слоган рекламной кампании нового автомобиля: «Приключения стали цивилизованными». Отсюда и образ дикого зверя, которого в ролике играет человек. Несмотря на то, что ростовая кукла выглядит правдоподобно, сомнений в том, что животное ненастоящее, не возникает.

Известный британский спортивный судья Найджел Оуэнс в классическом черном костюме с галстуком-бабочкой едет в новеньком внедорожнике, когда на проезжую часть выходит медведь. Мужчина останавливается, чтобы научить зверя хорошим манерам. Он стрижет послушного мишку, дает ему урок игры на виолончели, одевает в пиджак и сажает к себе в машину, чтобы продолжить поездку уже вместе. Приключение стало цивилизованным, ни один медведь при съемках не пострадал.

Однако реклама все равно вызвала широкий резонанс. Британская певица Кэти Маршалл написала у себя в Twitter, что очень обеспокоена и огорчена тем, что компания Citroën и Найджел Оуэнс поощряют в этой рекламе жестокое обращение с животными. Девушка даже обратилась к известному зооактивисту и президенту фонда «Рожденные свободными» Уиллу Траверсу. Пользователи социальной сети быстро отреагировали, так что певице даже пришлось удалить твит, но дискуссия уже началась.

К позиции Кэти Маршалл присоединились некоторые зоозащитники и простые пользователи соцсети, причем многие были довольно радикальны в своих высказываниях. «Ужасно видеть, как вы пытаетесь засмеять это. Вы должны извиниться, стать веганом, пожертвовать зарплату в PETA и потребовать, чтобы никто не покупал машины Citroën. Все члены совета директоров Citroën также должны подать в отставку», — написал пользователь с ником Richard.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева тоже сочла рекламу неуместной. На фоне общемировой тенденции к отказу от эксплуатации животных в индустрии развлечений такая реклама, по мнению Дмитриевой, выглядит по меньшей мере архаично и необоснованно. «Человек, который смотрит этот ролик, думает, что это допустимо, — сдвигаются нормы. Зоозащитное сообщество борется за то, чтобы эти нормы были иными, а компания Citroën опять ставит их в рамки, от которых общество хочет отказаться. Это такое обездушивание животных в принципе и расчеловечивание потребителя», — сказала она «360».

Сам герой ролика Найджел Оуэнс тоже не остался в стороне. Он ответил певице предложением взглянуть на рекламный ролик с толикой здравого смысла. «Это человек в костюме медведя. Я бы никогда не принял участие в чем-то подобным, если бы там был реальный медведь. Можно также не поддерживать прекрасных благотворителей Children in Need из-за медвежонка Пудси (символ благотворительной организации — прим. ред.)», — написал Оуэнс.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев тоже не увидел в рекламе крамолы — ведь о настоящих животных речи в ролике не идет. «Тут можно поговорить о некоем сюрреализме, в том числе в морали современного общества, как она преломляется. Здесь нет реального медведя, здесь используется образ. Скоро мы будем мультяшных персонажей, что ли, защищать?» — сказал он «360».

Он отметил, что сегодня, когда в мире существует много реальных проблем, связанных с жестоким обращением с животными, когда люди расстреливают зверей, которые вынуждены выходить из лесных пожаров, обращать внимание на комедийные рекламные ролики не имеет смысла. А шум вокруг подобных прецедентов, по мнению Горячева, поднимают так называемые диванные зоозащитники, которые не имеют отношения к реальной борьбе за права животных.