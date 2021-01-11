Данные пользователей WhatsApp попадут в чужие руки. Доверие мессенджеру может стать опасным

WhatsApp начинает передачу персональных сведений о пользователях корпорации Facebook. С 8 февраля те, кто не примет обновленное пользовательское соглашение, не смогут пользоваться мессенджером. Решение вызвало бурю недовольства и опасения очередных сливов данных. Но хозяин — барин, говорят эксперты.

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, разрешив передачу регистрационных данных корпорации Facebook, сообщили в пресс-службе мессенджера. В частности, это номер телефона пользователя, его контакты, сведения о транзакциях и платежах, сведения об устройстве и подключении к интернету месторасположении и так далее.

По данным издания Ars Technica, пользователи уже начали получать новое соглашение. Те из них, кто не примет это соглашение, не смогут пользоваться мессенджером с 8 февраля 2021 года.

Хозяин — барин

WhatsApp — частная собственность Fасеbооk, поэтому говорить о какой-либо справедливости некорректно, считает заместитель технического директора ИЦ «Телеком-сервис» Дмитрий Плешаков. Требование о передаче данных — просто желание владельца сервиса. Поскольку услуги обмена сообщениями предоставляются бесплатно, людям придется «оплачивать» их личными данными либо прекратить пользоваться мессенджером.

«Согласно тем документам, что подписывает пользователь, данные, которыми он обменивается с другими пользователями, а также контент, который он им пересылает, передаваться владельцу сервиса не должны», — пояснил Плешаков.

То есть приватность переписки скорее всего сохранится, но геолокация, серийный номер гаджета, его МАС-адрес, сколько абонент говорил по телефону, контакты из-записной книги утекут в Facebook. И вместе с уже собранными соцсетью сведениями будет использоваться для таргетированной рекламы как самому пользователю, так и тем, с кем он общается.

Лазейка для спецслужб

WhatsApp работает по шифрованному протоколу Peer to peer, когда данные хранятся не на серверах, а на гаджетах пользователей. Тем не менее существует уязвимость, позволяющая получить доступ к перепискам между людьми, рассказал «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Существовали подозрения, что лазейку оставили для спецслужб.

«Наверное, такой способ не очень им нравился. В результате изменение политики конфиденциальности создает ощущение, что теперь данные пользователей будут частично храниться на серверах. Новые правила теоретически могут говорить о том, что политика Facebook меняется в том числе для того, чтобы у спецслужб появилась возможность получать доступ к данным пользователей», — пояснил эксперт.

Решение не могло не вызвать резонанса. В Турции Совет по вопросам конкуренции начал в отношении законности действий Facebook расследование, пишет ТАСС. А местные пользователи, чиновники и даже президент Реджеп Эрдоган заявили о переходе в турецкие мессенджеры из-за проблем с конфиденциальностью в WhatsApp.

Риски утечек

Как только данные начнут храниться на серверах, риски утечек тут же вырастут. В СМИ регулярно появляется информация о сливах личных сведений пользователей Facebook. Исключать, что это больше не случится, нельзя. А после истории с блокировкой аккаунта Дональда Трампа доверять соцсети, считает Зыков, не стоит.

«Теперь пользователи WhatsApp могут также блокироваться и лишаться своей переписки, возможности обмениваться информацией с коллегами, друзьями, родителями и так далее», — сказал эксперт.

Российским пользователям Зыков рекомендовал перейти в другие мессенджеры. Но многие люди консервативны и не станут этого делать, пока гром не грянет и ничего лично с ними не произойдет.