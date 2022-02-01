Чуть не стали жертвами мести или алкоголя? Выжившие в Чертанове студенты восстановили хронику пожара

Двух пострадавших в пожаре в Чертанове выписали из реанимации, но они по-прежнему остаются в больнице. Ирина, кадры спасения которой из окна девятого этажа облетели Сеть, рассказала «360», что происходило в квартире и как она связана с поджигателем.

Спасенная в пожаре в Чертанове Ирина рассказала «360», что до сих пор находится в больнице, но из реанимации ее уже перевели. По словам студентки, у нее было отравление угарным газом, но когда первый шок прошел, она также почувствовала, что сильно ушибла грудную клетку, спускаясь через окно в квартиру этажом ниже.

По ее словам, в квартиру по Дорожной улице в тот день она приехала к своему молодому человеку Тимуру. Он вместе с двумя другими студентами, Аделем и Игорем, снимал комнату в загоревшейся квартире.

Чудесное спасение

По словам Ирины, квартира начала полыхать около 16:52 — через две минуты она уже вызывала спасателей.

«Все было в дыму, загорелась квартира очень-очень быстро. Первым выбежал Игорь, потому что на тот момент, на наш взгляд, первый и последний выход — это дверь. Игорь получил больше всего ожогов», — рассказала она.

Ирина осталась в дальней комнате, а Тимур и Адель — в центральной, которая начала гореть быстрее.

«В итоге, как я поняла, из-за невыносимого жара и понимания, что сейчас вся квартира просто полыхнет, им пришлось выбраться на сторону карниза», — рассказала она.

Тимур смог повиснуть на карнизе и постучать ногами в окно квартиры этажом ниже. Он рассказал «360», что сам не помнит, как ему это удалось. Помогло, по его мнению, «бешеное желание жить».

В квартире этажом ниже ему открыл мужчина и помог спуститься, затем из горящей квартиры выбрался Адель. По словам Ирины, открывший студентам мужчина оказался в той квартире по чистой случайности.

«Хозяйка — женщина в возрасте, бабушка уже, она ушла в магазин и забыла закрыть входную дверь. А Константин — это ее родственник, он попал в квартиру, потому что дверь была открыта», — рассказала Ирина.

Сама девушка вспоминает, что до последнего не хотела лезть через окно, потому что очень боялась. Но когда она развернулась, чтобы забрать портфель с документами и передать его друзьям этажом ниже, комнату уже заволокло черным дымом и сделать даже шаг вглубь, по словам Ирины, было просто невозможно.

«На тот момент не было понимания, что комната, в которой я нахожусь, может загореться. Я эту мысль отрицала, мозг до последнего говорил: „Нет, такого не произойдет“. Но Тимур смог доказать, что это будет последняя попытка, последний шанс, и после этого я спустилась», — вспомнила она.

Месть поджигателя

Следствие считает, что поджег квартиру, в которой были студенты, неоднократно судимый 42-летний мужчина. Он жил в этом же подъезде. Во вторник, 1 февраля, суд арестовал его на два месяца по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц.

В Сети появились кадры с камеры видеонаблюдения в подъезде. На них видно, как обвиняемый сложил у двери чужой квартиры вещи, облил их горючим веществом и поджег, после чего скрылся.

По словам Тимура, студенты хорошо знали этого мужчину, но никаких конфликтов у них никогда не возникало. При этом сестра обвиняемого рассказала, что у того давно были проблемы с алкоголем.

По некоторым данным, на преступление он решился из-за ссоры со своей сожительницей, по совместительству родственницей хозяев квартиры, где снимали комнату студенты. Девушка Тимура Ирина подчеркнула в разговоре с «360», что она никакого отношения к поджигателю не имеет и даже не была с ним знакома.

«Сергей хотел поджечь родственницу хозяев квартиры, а некоторые публикуют ссылку на меня. Что это было в мою сторону. Это очень страшно и обидно», — объяснила она.